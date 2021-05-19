ПСРМ обвинила Майю Санду в отказе увеличить зарплату медикам

Парламентарии на брифинге рассказали, как повышались зарплаты врачей в течение минувшего "пандемического" года.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В течение 2020 года зарплаты сотрудников системы здравоохранения поднимались несколько раз, однако очередное повышение не состоялось из-за действий президента Майи Санду. Об этом заявили на брифинге депутаты парламента от Партии социалистов Алла Дарованная и Владимир Односталко.

Депутаты сообщили, что в апреле 2020 года заработные платы медиков были увеличены на 10 процентов. Также по инициативе президента Игоря Додона сотрудникам системы здравоохранения подняли базовый оклад, с тем чтобы в течение года увеличить его в два раза.

Так, с 1 сентября 2020 года оклад был повышен на 30 процентов и еще на 30 процентов — с 1 января 2021 года.

"С 1 июля должно было произойти повышение на 40%, но Майя Санду лишила медиков этой возможности. Из-за ее отказа одобрить это повышение каждый медицинский сотрудник лишается 2,5 тысячи леев в месяц", — заявил на брифинге Односталко.

Депутаты-социалисты также сообщили, что если в 2019 году средняя зарплата медицинского персонала составляла 5314 леев, то с 1 января 2021 она увеличилась до 9636 леев, а с 1 июля должна была составить 11955 леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova