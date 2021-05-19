Можно ли привиться от COVID онкобольным, диабетикам и гипертоникам

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко рассказала, что надо знать перед тем, как сделать прививку от COVID-19.

"Для вакцинации от COVID-19 нет нужды в подготовке. Рекомендуется, чтобы до прививки человек чувствовал себя хорошо, чтобы у него не было температуры, признаков острого респираторного заболевания либо декомпенсации своего, если имеется, хронического заболевания. В других подготовках нет необходимости. Также наш национальный комитет по иммунизации согласно рекомендациям ВОЗ не советует определять уровень нейтрализующих антител в крови anti-COVID-19. Это нецелесообразно", – заявила Ревенко на пресс-конференции в среду.

Единственное абсолютное противопоказание к вакцинации, по словам специалиста, – аллергия на какой-либо компонент сыворотки. "Однако обычно во всех странах нет таких людей, у которых есть аллергия на эти компоненты. Какие еще противопоказания? Декомпенсация основного заболевания – сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность, либо, если у человека есть признаки острого респираторного заболевания, то на данный момент он не идет на вакцинацию, и эта вакцинация отложена", – добавила эксперт.

Она уточнила, что есть опыт других стран, где прививки делают в стационаре в тех терапевтических отделениях, где находятся люди с хроническими заболеваниями.

"И там им тоже проводится вакцинация. Также нет противопоказаний, если у человека есть онкозаболевание, сахарный диабет, гипертония либо он после острого нарушения кровообращения. Наоборот, эти люди находятся в группе большого риска заболеть COVID-19 и перенести тяжелую форму. Поэтому люди, будучи в группе риска, первыми идут на вакцинацию", – отметила Ревенко.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.

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