Можно ли привиться от COVID онкобольным, диабетикам и гипертоникам

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко рассказала, что надо знать перед тем, как сделать прививку от COVID-19.
"Для вакцинации от COVID-19 нет нужды в подготовке. Рекомендуется, чтобы до прививки человек чувствовал себя хорошо, чтобы у него не было температуры, признаков острого респираторного заболевания либо декомпенсации своего, если имеется, хронического заболевания. В других подготовках нет необходимости. Также наш национальный комитет по иммунизации согласно рекомендациям ВОЗ не советует определять уровень нейтрализующих антител в крови anti-COVID-19. Это нецелесообразно", – заявила Ревенко на пресс-конференции в среду.
Она уточнила, что есть опыт других стран, где прививки делают в стационаре в тех терапевтических отделениях, где находятся люди с хроническими заболеваниями.
"И там им тоже проводится вакцинация. Также нет противопоказаний, если у человека есть онкозаболевание, сахарный диабет, гипертония либо он после острого нарушения кровообращения. Наоборот, эти люди находятся в группе большого риска заболеть COVID-19 и перенести тяжелую форму. Поэтому люди, будучи в группе риска, первыми идут на вакцинацию", – отметила Ревенко.
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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.
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