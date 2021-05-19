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Непогода

Новый "желтый код": какое предупреждение синоптиков действует в Молдове

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210519/34797386/Novyy-zheltyy-kod-kakoe-preduprezhdenie-sinoptikov-deystvuet-v-Moldove.html

"Желтый код" в связи с сильным ветром на территории республики будет действовать, согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром. Предупреждение действует в течение 19 мая.

"В среду ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – отметили в Государственной гидрометеорологической службе.
Cod galben de vânt puternic
© Screenshot / Serviciul Hidrometeorologic de Stat
"Желтый код"

На среду молдавские синоптики прогнозировали в среднем до +20 градусов по Цельсию.

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