Новый "желтый код": какое предупреждение синоптиков действует в Молдове

"Желтый код" в связи с сильным ветром на территории республики будет действовать, согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром. Предупреждение действует в течение 19 мая.

"В среду ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – отметили в Государственной гидрометеорологической службе.

На среду молдавские синоптики прогнозировали в среднем до +20 градусов по Цельсию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova