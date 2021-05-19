Коронавирусный топ: какие страны Молдова обогнала по заболеваемости COVID

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. В Молдове зафиксировано 73 072 случая заражения коронавирусом на миллион человек. Такие данные приводятся в еженедельном отчете Минздрава республики на 16 мая.

Смертность на миллион населения в республике составила 1735 случаев. Уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 6027 летальных исходов, составил 2,4%.

Если сравнить данные за 10-16-е и 3-9 мая, то отмечено снижение числа новых подтвержденных случаев на 22,5%. Статистика по летальным исходам упала на 34,2%. Количество случаев выздоровления за отчетный период снизилось на 51,2%.

Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последние две недели составило 179 эпизодов.

По данным Минздрава, заболеваемость за 14 дней на 100 тысяч населения составила 72 случая, а с начала пандемии – 7307. На тяжелые формы приходится 16,5%, на средние – 19,3%, а на легкие и бессимптомные – 64,2%.

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"Импортный" COVID

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля составляет 0,6% от общего количества подтвержденных случаев. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1570 эпизодов "импорта" COVID-19. За 10-16 мая в стране зафиксировано 18 случаев такого рода:

из Италии и России – по 4;

из Турции и Германии – по 3;

из Румынии – 2;

из Венгрии и США – по 1.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Средний возраст заболевших – 48,5 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 13 460 детей, в том числе новорожденных, а также 1024 беременные женщины.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 55%.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 20 358 специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 6015, медсестер – 8280, санитаров – 2780, вспомогательного персонала – 3283. Согласно данным Минздрава, всего за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались свыше 100 медработников.

© Sputnik COVID-19 в Молдове: данные с начала пандемии

Смертность и COVID-19

Что касается смертности, то средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 68 лет. В 50,8% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов женского пола.

Общий уровень смертности на 100 тысяч населения, по данным на 16 мая, составляет 173 случая. В муниципиях Кишинев и Бельцы – самые высокие показатели. В молдавской столице отмечено 286 случаев на 100 тысяч, Бельцах – 280, Елинцах – 244, Чимишлии – 241, Новых Аненах – 233, Окнице – 226, Глодянах – 224, Дондюшанах – 222, Чадыр-Лунге – 218, Тараклии – 209, Комрате – 199, Яловенах – 186, Оргееве – 177.

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Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Кантемирском, Вулканештском, Леовском и Ниспоренском районах, а также в Приднестровском регионе, где показатель смертности на 100 тысяч населения не доходит до 100 случаев.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.

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