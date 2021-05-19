Молдова планирует купить крупную партию вакцин Pfizer: когда она прибудет

Правительство Республики Молдова разрешило Минздраву отступить от типовых утвержденных договоров, чтобы как можно быстрее приобрести партию вакцины против коронавируса.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Власти Молдовы собираются заключить контракт на закупку 700 тысяч вакцины Pfizer, которые обеспечат вакцинацию 350 тысяч человек. Об этом во время заседания правительства заявил исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.

По его словам, вакцина должна поступить в Молдову уже в третьей-четвертой четверти текущего года.

"Уже в сентябре-декабре вакцина поступит в Молдову", — заявил премьер.

В целях обеспечения граждан вакцинами против коронавируса госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Игорь Куров попросил правительство освободить министерство от необходимости заключать типовые контракты с поставщиками.

"У нас есть только одно предложение. Мы ведем напрямую переговоры с производителем вакцины Pfizer. Оговоренный контракт не соответствует установленному образцу. Чтобы закупить вакцину, необходимо принять такое решение", — заявил в ходе заседания Куров.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.

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