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Флаконы с надписью вакцина против коронавируса

Молдова планирует купить крупную партию вакцин Pfizer: когда она прибудет

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210519/34802439/Moldova-planiruet-kupit-krupnuyu-partiyu-vaktsin-Pfizer-kogda-ona-pribudet.html

Правительство Республики Молдова разрешило Минздраву отступить от типовых утвержденных договоров, чтобы как можно быстрее приобрести партию вакцины против коронавируса.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Власти Молдовы собираются заключить контракт на закупку 700 тысяч вакцины Pfizer, которые обеспечат вакцинацию 350 тысяч человек. Об этом во время заседания правительства заявил исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.

Вакцинация
© Sputnik / Sorokopud Julia
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По его словам, вакцина должна поступить в Молдову уже в третьей-четвертой четверти текущего года.

"Уже в сентябре-декабре вакцина поступит в Молдову", — заявил премьер.

В целях обеспечения граждан вакцинами против коронавируса госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Игорь Куров попросил правительство освободить министерство от необходимости заключать типовые контракты с поставщиками.

"У нас есть только одно предложение. Мы ведем напрямую переговоры с производителем вакцины Pfizer. Оговоренный контракт не соответствует установленному образцу. Чтобы закупить вакцину, необходимо принять такое решение", — заявил в ходе заседания Куров.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
Мэр Кишинева призывает горожан как можно скорее пройти вакцинацию
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.

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