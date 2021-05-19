Правительство выделило деньги на эвакуацию граждан Молдовы из сектора Газа

Власти прислушались к просьбе 31 гражданина Республики Молдова о репатриации. Правительство проголосовало "за" выделение необходимых для этого средств.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Правительство Молдовы выделило 150 тысяч леев для эвакуации 31 гражданина из сектора Газа. Решение принято на заседании 19 мая.

"Вы знаете ситуацию в секторе Газа. Там сейчас находятся семь женщин-гражданок Республики Молдова и 24 ребенка, которые автоматически признаются нашими гражданами. Учитывая просьбу этих 31 гражданина Республики Молдова о репатриации, прошу проголосовать "за" выделение необходимых для этого средств", - заявил на заседании Чокой.

Жители Кишинева встретили в аэропорту родных и друзей, вылетевших сегодня из Тель-Авива.

Граждане Молдовы в Израиле пакуют чемоданы, чтобы вернуться домой

Не стоит ожидать в ближайшее время прекращения конфликта, который десятилетиями "тлел" и периодически вспыхивал, оставляя после себя множество жертв. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik политолог Виктор Жук.

По его словам, этот конфликт существенно повлиял на граждан Молдовы, которые проживают в Израиле.

"Порядка 16 тысяч граждан Молдовы находятся там и работают. Они будут страдать, потому что не привыкли к напряженной ситуации, в которой они находятся, потому что проблемы террористского характера, взрывы бомб находятся во главе угла, и никто не застрахован. Многие из них намерены вернуться домой. Единственный совет – следовать тому, что говорят израильские власти, потому что у них есть опыт противодействия атакам. Следуйте всем указаниям", – сказал Жук.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов, достигло 181, среди жертв – 52 ребенка.

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