Когда молдавские водительские права могут признать в Германии

Вопрос признания и конвертации молдавских водительских удостоверений обсуждался во время встречи президента Молдовы с ее немецким коллегой.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Молдавские водительские удостоверения могут признать и конвертировать в Германии. Данный вопрос обсуждался 19 мая на встрече президентов Молдовы и Германии Майи Санду и Франка-Вальтера Штайнмайера.

По словам Санду, переговоры о подписании соглашения о водительских правах начнутся в ближайшее время.

Более того, как отметила молдавский президент, власти Германии готовы отказаться от теоретического экзамена при конвертации молдавского водительского удостоверения на документ немецкого образца.

Еще одна важная тема беседы Санду и Штанмайера касается соглашения о найме граждан Республики Молдова на сезонные работы в сельском хозяйстве на территории Германии.

Президент Молдовы надеется, что Берлин окажет поддержку в региональном и европейском контексте. В то же время Молдова также должна продвигаться и в повестке по ассоциации и интеграции с Европейским союзом.

Санду объявила, что в администрации президента готовится план по экономическому восстановлению Молдовы после пандемии, а для его реализации потребуется финансовая поддержка европейских институтов.

"Надеюсь, Германия будет рядом с Молдовой и в этот раз и поддержит наши усилия по выходу из кризиса. Вместе мы сильнее. Молдова меняется. Граждане республики видели, как живут люди в Европе. Они хотят так жить дома. У нас есть талантливые и способные люди – поэтому уверена, что у нас все получится. Мы хотим иметь функциональное государство, чтобы стать мирной и процветающей страной", – сказала Санду.

Майя Санду 19-20 мая находится в Берлине с официальным визитом по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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