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Водительские права

Когда молдавские водительские права могут признать в Германии

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210519/34803357/Kogda-moldavskie-voditelskie-prava-mogut-priznat-v-Germanii.html

Вопрос признания и конвертации молдавских водительских удостоверений обсуждался во время встречи президента Молдовы с ее немецким коллегой.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Молдавские водительские удостоверения могут признать и конвертировать в Германии. Данный вопрос обсуждался 19 мая на встрече президентов Молдовы и Германии Майи Санду и Франка-Вальтера Штайнмайера.

По словам Санду, переговоры о подписании соглашения о водительских правах начнутся в ближайшее время.

Водительские права
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове введены водительские права нового типа

Более того, как отметила молдавский президент, власти Германии готовы отказаться от теоретического экзамена при конвертации молдавского водительского удостоверения на документ немецкого образца.

Еще одна важная тема беседы Санду и Штанмайера касается соглашения о найме граждан Республики Молдова на сезонные работы в сельском хозяйстве на территории Германии.

Президент Молдовы надеется, что Берлин окажет поддержку в региональном и европейском контексте. В то же время Молдова также должна продвигаться и в повестке по ассоциации и интеграции с Европейским союзом.

Санду объявила, что в администрации президента готовится план по экономическому восстановлению Молдовы после пандемии, а для его реализации потребуется финансовая поддержка европейских институтов.

"Надеюсь, Германия будет рядом с Молдовой и в этот раз и поддержит наши усилия по выходу из кризиса. Вместе мы сильнее. Молдова меняется. Граждане республики видели, как живут люди в Европе. Они хотят так жить дома. У нас есть талантливые и способные люди – поэтому уверена, что у нас все получится. Мы хотим иметь функциональное государство, чтобы стать мирной и процветающей страной", – сказала Санду.

Майя Санду 19-20 мая находится в Берлине с официальным визитом по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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