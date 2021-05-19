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Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей

Семьи медиков, умерших из-за COVID-19, получат по 100 тысяч леев

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Sputnik Молдова
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Единовременные компенсации выплатят 22 семьям. Средства в размере 2,2 миллиона леев выделены из интервенционного фонда.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Временное правительство выделило 2,2 миллиона леев на выплату единовременных компенсаций семьям медработников, умерших от коронавируса. Средства выделены из интервенционного фонда. 

Медик
© Photo : Miroslav Rotari
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Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой сообщил, что единовременное пособие выплатят 22 семьям.

Пособие получат медработники скорой помощи, больниц и поликлиник, медицинских подразделений Министерства внутренних дел, сотрудники администрации тюрем и Службы информации и безопасности, которые заразились коронавирусом во время работы.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.

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