Это было в Молдове: захват заложников, угрозы детям и убитые полицейские

Sputnik Молдова представляет историю преступной группировки, которая 16 лет назад совершала ужасные преступления на территории страны, в том числе убийства и захват заложников.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Украли оружие и боеприпасы из тира Минобороны, намеревались убить несколько детей, а во время задержания застрелили одного полицейского и ранили другого. Эти преступления были совершены 16 лет назад членами преступной группировки в Кишиневе. Sputnik Moldova представляет подробности одной из первых операций по захвату заложников в столице.

Двадцатилетние подозреваемые

По словам Корнелиу Братунова, который в то время работал в отделе по особым делам Генеральной прокуратуры, у двоих молодых людей, членов преступной группировки, начались проблемы с законом в конце 2004 – начале 2005 года.

В начале своего преступного пути они нападали на несовершеннолетних и отбирали у них мобильные телефоны. За несколько месяцев молодые люди стали участниками четырех таких правонарушений, совершенных в столичном секторе Ботаника. У них обоих была общая страсть – огнестрельное оружие и стрельба.

Украли оружие и оставили свои удостоверения личности

История, трагически завершившаяся для полицейского из столицы, началась 27 марта 2005 года. В тот день эти двое пришли в тир Министерства обороны. Молодые люди зарегистрировались в каталоге и на основании удостоверений личности получили два вида огнестрельного оружия, 30 патронов калибра 9 миллиметров и 30 патронов калибра 7,62 миллиметра.

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"Согласно их заявлениям, в тот день они пришли в тир с четко определенной целью – украсть оружие. Согласно правилам, возле каждого стреляющего в тире должен находиться тренер. В тот день в тире были и другие люди, в том числе подростки до 18 лет. В ходе расследования подозреваемые заявили, что, если бы тренер все время была рядом с ними, они бы застрелили и ее, и детей, которые были в помещении", – рассказал Братунов.

К счастью для тренера, она на какое-то время отлучилась, что и спасло ей жизнь.

Согласно обвинительному заключению, с украденными боеприпасами подозреваемые планировали совершить нападение на семью из Яловенского района, которая вела бизнес в Кишиневе, в частности, занималась обменом валют на Центральном рынке.

Сначала молодые люди некоторое время следили за пострадавшими, после чего разработали план действий. Зная о том, что у бизнесменов всегда с собой были деньги, злоумышленники планировали ограбить и убить их. Таксист, который должен был привезти их на место, также должен был быть убит.

Двое задержанных, один полицейский погиб, другой ранен

Пока двое подозреваемых планировали нападение на бизнесменов из Яловен, администрация тира сообщила полиции, о краже оружия. Идентифицировать похитителей смогли очень быстро, поскольку документы, удостоверяющие их личность остались в распоряжении Министерства обороны.

Поэтому 30 марта 2005 года сотрудники милиции приняли решение о задержании подозреваемых. Однако в то время никто не подозревал, что на самом деле затеяли злоумышленники.

В ходе операции один из двух подозреваемых застрелил руководителя службы по расследованию разбойных нападений и ограблений бывшего генерального комиссариата полиции Кишинева Серджиу Койпана. Полицейский скончался по дороге в больницу.

Двум подозреваемым удалось скрыться и забрать оружие убитого полицейского.

"Даже если была информация о том, что они вооружены, никто и не думал, что они смогут стрелять в полицейских. Однако в ходе слушаний преступники заявили, что знали о том, что будут идентифицированы, что их попробуют задержать, поэтому с самого начала планировали открыть огонь по офицерам", – вспоминает Братунов.

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На следующий день была предпринята вторая попытка их задержания. И на этот раз не обошлось без жертв среди сотрудников правоохранительных органов. Другой полицейский был ранен, но, к счастью, выжил.

Один из двух подозреваемых был задержан, второму удалось скрыться

Беглец зашел в первый попавшийся дом на его пути и проник в незапертую квартиру. Там он забаррикадировался и взял хозяина в заложники.

Сотрудники правоохранительных органов окружили территорию и почти четыре часа вели с ним переговоры. Один из офицеров бросил оружие и отправился к подозреваемому, который вскоре после этого сдался.

16 лет назад

В 2005 году в отношении этих преступников было проведено уголовное расследование по обвинению в бандитизме, подготовке к грабежу и убийству, убийстве полицейского и попытке убить второго полицейского, а также по обвинению в краже, грабеже и мошенничестве.

В ходе расследования уголовного дела оба признали свою вину, но в суде отказались от некоторых показаний.

Тем не менее, молодые люди были приговорены к пожизненному заключению.

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