Обязательное медицинское страхование: каких нововведений стоит ожидать

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. В эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Национальной компании медицинского страхования (CNAM) Валентина Булига рассказала, что время от времени появляются законодательные инициативы по созданию накопительного фонда для тех, кто не обращался к врачу, чтобы мотивировать людей, которые ведут здоровый образ жизни и не нуждаются в медицинской помощи, использовать услуги компании. Однако эти инициативы пока не получили поддержки.

"Это процесс, который необходимо очень хорошо взвесить. Любая законодательная инициатива должна быть проанализирована, чтобы измерить финансовые последствия и то, что может произойти, в случае если источники фонда медицинского страхования не покрывают все потребности", — говорит директор CNAM.

Булига утверждает, что во время пандемии многим гражданам потребовалась медицинская помощь, расходы на которую покрывались из государственного бюджета. Только одному инфицированному COVID и находящемуся в тяжелом состоянии, на лечение требовалось 300-400 тысяч леев.

"Мы должны быть очень осторожны, когда речь идет о законодательных инициативах, поскольку они могут исказить ситуацию в системе. Мы зависим от количества налогоплательщиков и от потребностей тех, кто может нуждаться в медицинских услугах", — заключила она.

Согласно CNAM, фиксированные взносы на медицинское страхование, а также взносы в виде процентных отчислений от доходов (заработной платы и других вознаграждений) и трансфертов из государственного бюджета для лиц, застрахованных государством, собираются в фондах обязательного медицинского страхования. Большая часть накопленных денег (97%) предназначена для медицинских услуг, которые Национальная медицинская страховая компания оплачивает как государственным, так и частным медицинским учреждениям на основании заключенных договоров. Другая часть используется для профилактических мероприятий (иммунизация, обследования), развития и модернизации поставщиков медицинских услуг, управления фондами обязательного медицинского страхования.

© Sputnik / Mihai Caraus Валентина Булига

В первом квартале этого года взносы по обязательному медицинскому страхованию в фиксированном размере уплатили почти 60 тысяч человек. Это примерно на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем финансовых средств, накопленных за первые три месяца 2021 года в фондах обязательного медицинского страхования от выплаты фиксированной суммы страховых взносов, превысил 106,5 миллиона леев, увеличившись более чем на 10 миллионов по сравнению с первым кварталом 2020 года.

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