В Кишиневе начинается сезон масштабного ремонта теплотрасс

В этом году планируется провести работы по модернизации трех насосных станций и 29 тепловых секций, сообщает поставщик тепла.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. В Кишиневе в течение 2021 года запланирована реализация масштабного инвестиционного проекта, сообщает предприятие Termoelectrica, которое является основным поставщиком тепла в столице.

Утвержденный Национальным агентством по регулированию в энергетике план предусматривает проведение работ на сумму около 305 миллионов леев. Основная цель проекта — снижение технологических потерь, что напрямую повлияет на повышение качества услуг централизованного теплоснабжения, безопасности и производительности инфраструктуры, заявляет руководство предприятия.

Основная часть средств будет израсходована на модернизацию трех насосных станций и капитальный ремонт 29 участков тепловых сетей общей протяженностью около 10 километров. Также будет отремонтирована изоляция на надземных трубопроводах протяженностью около 5,5 километра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova