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Ремонт дороги улица Ион Крянгэ

В Кишиневе начинается сезон масштабного ремонта теплотрасс

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210520/34809160/v-kishineve-nachinaetsya-sezon-masshtabnogo-remonta-teplotrass.html

В этом году планируется провести работы по модернизации трех насосных станций и 29 тепловых секций, сообщает поставщик тепла.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. В Кишиневе в течение 2021 года запланирована реализация масштабного инвестиционного проекта, сообщает предприятие Termoelectrica, которое является основным поставщиком тепла в столице.

Отопление
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Утвержденный Национальным агентством по регулированию в энергетике план предусматривает проведение работ на сумму около 305 миллионов леев. Основная цель проекта — снижение технологических потерь, что напрямую повлияет на повышение качества услуг централизованного теплоснабжения, безопасности и производительности инфраструктуры, заявляет руководство предприятия.

Основная часть средств будет израсходована на модернизацию трех насосных станций и капитальный ремонт 29 участков тепловых сетей общей протяженностью около 10 километров. Также будет отремонтирована изоляция на надземных трубопроводах протяженностью около 5,5 километра.

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Теги:
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