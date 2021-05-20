Река Бык в Кишиневе станет более разливоустойчивой

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Кишиневский примар Ион Чебан сообщил, что к четвергу в районе улиц Петру Рареша и Кантонулуй путем бетонирования укреплен 100-метровый участок по обоим берегам реки Бык.

Проводимые мероприятия призваны способствовать снижению риска наводнений в случае проливных дождей.

"Параллельно с бетонированием идет восстановление ранее уложенной плитки, поврежденной паводком.

Также устроены стыки, которые обеспечат жесткость конструкции в условиях сезонных температурных колебаний", - заявил столичный мэр.

Напомним, в прошлом году на реке Бык были проведены работы по очистке грязевого русла на участке протяженностью 2 километра 150 метров. Стоимость работ составила около 3,5 миллиона леев.

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