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Очистка реки Бык в Кишиневе

Река Бык в Кишиневе станет более разливоустойчивой

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (250)
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/1c/31471991.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210520/34809453/Reka-Byk-v-Kishineve-stanet-bolee-razlivoustoychivoy.html

Работы по обустройству русла реки должны снизить риск накопления ила и обеспечить лучшее прохождение дождевой воды.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Кишиневский примар Ион Чебан сообщил, что к четвергу в районе улиц Петру Рареша и Кантонулуй путем бетонирования укреплен 100-метровый участок по обоим берегам реки Бык.

Проводимые мероприятия призваны способствовать снижению риска наводнений в случае проливных дождей.

"Параллельно с бетонированием идет восстановление ранее уложенной плитки, поврежденной паводком.
Также устроены стыки, которые обеспечат жесткость конструкции в условиях сезонных температурных колебаний", - заявил столичный мэр.

Напомним, в прошлом году на реке Бык были проведены работы по очистке грязевого русла на участке протяженностью 2 километра 150 метров. Стоимость работ составила около 3,5 миллиона леев.

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Тема:
События Кишинева (250)

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