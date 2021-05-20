Непривычная весна: почему в Молдове так холодно, объяснили синоптики

Молдавские метеорологи рассказали, почему весна 2021 года в республике выдалась такой прохладной, а также о том, отклоняются ли температурные показали от нормы.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Весна этого года в Молдове выдалась прохладнее в сравнении с предыдущими периодами. Это объясняется охлаждением в больших масштабах температуры поверхности воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана. Этот феномен называется Ля-Нинья (La Niña), сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

"Таким образом, это позволяет полярным воздушным потокам проникать больше в южные части северного полушария, что способствует образованию циклонов в Тихом и Атлантическом океанах. Европейский континент находится под влиянием атлантических циклонов, которые пересекают территорию Европы, включая территорию Молдовы", – сказано в заявлении Госгидрометеослужбы.

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Как отмечают специалисты, циклоны характеризуются сильным ветром с движением воздуха по спирали, сопровождающимся снегопадами, дождями, грозами, а в теплое время года и с градом, а также высокой степенью облачности.

"Соответственно, в этом сезоне такие явления наблюдались чаще. Хотя погода прохладнее, средняя температура вписывается в пределы нормы, лишь местами на 1-2 градуса ниже. В предыдущие годы средняя температура была выше нормы на 1-3 градуса по Цельсию при норме +8... +10", – добавили в Госгидрометеослужбе.

В структуре уточнили, что в предыдущие годы европейский континент находился под большим влиянием со стороны южных регионов и Северной Африки, именно по этой причине средняя температура в то время была выше.

В Госгидрометеослужбе рассказали, что "феномен Ля-Нинья встречается в среднем раз в три-четыре года".

По данным метеорологов, в первой декаде мая на территории республики наблюдалась неоднородная по температурному режиму и преимущественно с недобором осадков погода. Средняя декадная температура воздуха составила +12,8... +15,4 градуса по Цельсию. В северных районах это в основном на 0,5-1 градуса ниже нормы, на остальной территории – в пределах обычного или на 0,7-1 градуса выше нормы. Максимальная температура воздуха в течение декады повышалась до +29 градусов (метеостанция Кагула), минимальная понижалась до +0,3ºС (метеостанция Кодры).

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