Влах: надо сохранять готовность встретить новую волну COVID

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. В Гагаузии по состоянию на 20 мая от COVID-19 вакцинировались 60% медицинских работников, а всего прививку получили 2977 жителей региона. Таковы данные местного Главного управления здравоохранения.

© Photo : предоставила пресс-служба Башкана Гагаузии Ирина Влах провела совещание с руководителями медицинских учреждений Гагаузской автономии

Глава региона Ирина Влах провела в четверг совещание с руководителями медицинских учреждений Гагаузии, обсудив текущую эпидемиологическую ситуацию и план мероприятий, нацеленных на улучшение контроля над эпидемией и развитие кампании по вакцинации от COVID-19. Участники заседания высказались о необходимости развертывания более массовой вакцинации населения, обеспечивая при этом право выбора гражданам.

В администрации башкана Гагаузии обратили внимание на то, что последние две недели в регионе наблюдается снижение числа госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19. В то же время выросло число пациентов с тяжелой формой развития болезни. Специалисты в области здравоохранения прогнозируют возможное ухудшение эпидемиологической ситуации в республике в результате проведения досрочных выборов в парламент Молдовы, что потребует дополнительныз ресурсов для лечения больных COVID-19.

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Влах поблагодарила медицинских работников за отношение к людям и к профессии, проявленное в процессе борьбы с коронавирусом.

"2020 год потребовал от нас максимальной личной мобилизации, и вы показали всему обществу замечательный пример социальной ответственности. Власти смогли направить на борьбу с эпидемией более 17 миллионов леев. В то же время нам удалось привлечь помощь партнеров в объеме 10 миллионов леев в виде медицинского оборудования и расходных материалов. Мы еще не можем утверждать, что эпидемия позади, поэтому мы должны сохранять готовность встретить новую волну инфекции", – сказала Влах.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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