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В Молдову из Испании экстрадировали подозреваемого в мошенничестве, автомобиль полиции, архивное фото

В Молдову из Испании экстрадировали подозреваемого в мошенничестве

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210520/34811511/V-Moldovu-iz-Ispanii-ekstradirovali-podozrevaemogo-v-moshennichestve.html

В Молдову экстрадировали находящегося шесть лет в международном розыске подозреваемого, проходящего по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Объявленный в международный розыск 47-летний выходец из Оргеевского района экстрадирован из Испании. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Его объявили в розыск по каналам Интерпола в 2015 году. С соответствующим ходатайством выступил Инспекторат полиции столичного сектора Чеканы. Основанием для этого стало уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах.

Мужчину доставили в Молдову самолетом и поместили под предварительный арест на 30 суток.

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