В Генпрокуратуре Молдовы объяснили, зачем посол США посетил ведомство

Посольские визиты: в Генпрокуратуре подробно рассказали, зачем глава американского диппредставительства посещал ведомство, а также обратились к электоральным конкурентам.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. В Генеральной прокуратуре Молдовы прокомментировали визит посла США Дерека Хогана в структуру, отметив, что с начала года ведомство посетили несколько дипломатов, среди которых также посол России Олег Васнецов и глава литовского диппредставительства Кястутис Кудзманас.

"Отдельно отметим, что визит посла США в Генеральную прокуратуру состоялся в контексте представления нового атташе по правовым вопросам ФБР в Румынии и Республике Молдова госпожи Моники Васиевич (Monika Wasiewicz)", – уточнили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что прокуратура Республики Молдова выступает за поддержание и углубление диалога со всеми внешними партнерами по развитию, для того чтобы способствовать модернизации структуры и продвигать действия в области обеспечения верховенства закона как важную часть межгосударственного сотрудничества на благо граждан.

"Таким образом, прокуратура категорически отвергает любые инсинуации относительно вмешательства в деятельность учреждения внешних факторов, такие заявления наносят ущерб как институциональному имиджу, так и Республике Молдова на международном уровне", – добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве еще раз призвали электоральных конкурентов "не привлекать в избирательную кампанию прокуратуру – орган ограждает себя от любых попыток вовлечения в политические конфронтации".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova