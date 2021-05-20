В Молдову поступила партия вакцины Pfizer: как ее распределят

Молдавский Минздрав сообщил, когда в республику доставят еще несколько партий вакцин от коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. В Молдову поступила партия из 50 310 доз вакцины Pfizer-BioNTech, предоставленных республике на бесплатной основе через платформу COVAX. Об этом сообщили в четверг в Минздраве.

"Завтра в страну должны доставить еще 50 310 доз вакцины Pfizer-BioNTech. Таким образом, в общей сложности речь идет о 100 620 дозах. Поставки продолжатся и в ближайшие дни – 45 600 доз вакцины AstraZeneca отправят 24 мая", – уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что "дозы вакцины будут храниться на складе Национального агентства общественного здоровья и должны быть пропорционально распределены по центрам вакцинации страны для иммунизации всех категорий населения".

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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