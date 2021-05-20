Какие дороги в Приднестровье намерены восстановить в 2022 году

Бюджет на восстановление дорожного полотна в регионе запланировали вдвое больший, чем предполагалось ранее.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая – Sputnik. На ремонт второстепенных дорог в Приднестровье в 2022 году планируют потратить около 60 миллионов приднестровских рублей (один молдавский лей эквивалентен 88 копейкам). Такое решение было принято на совещании в исполнительном органе власти региона.

"Первоначально сумма была в 30 миллионов рублей, но из-за плохого состояния магистралей было принято решение ее удвоить и дать старт программе с 60 миллионами. Детали проработают главы городов вместе с Минэкономразвития", - отметили в правительственной пресс-службе.

В среднем на полное восстановление второстепенных дорог в каждом районе Приднестровья необходимо от 300 до 800 миллионов рублей.

"Считаю, ремонтировать нужно по одной улице в каждом районе, потому что отдельные участки делать неэффективно. Нам надо в комплексе перекладывать дорожное полотно – это ливневки, отвод, уклоны. Учитывая, что это второстепенные дороги и не пользуются таким интенсивным движением, то их хватит на лет 15", - отметил мэр Тирасполя Олег Довгопол.

В Бендерах – похожая ситуация. Однако остро требуют восстановления полотна шести магистралей. На них и предлагают заложить средства на 2022 год. В самом большом – Слободзейском районе – проблемными являются села.

"Самое большое беспокойство вызывают села Суклея, Ближний хутор и город Слободзея. Там периферийные улицы еще гравийные", - отметил глава района Василий Тищенко.

Такая же ситуация и в остальных городах и районах Приднестровья. Плохое состояние второстепенных автомагистралей в Рыбнице, Дубоссарах, Григориополе и Каменке.

На совещании обсудили и состояние остановок. План по их реконструкции уже составлен. Программа рассчитана на четыре года и предполагает выделение 11,5 миллиона рублей.

С 2022 года также намерены заложить в бюджет и средства на начало модернизации дорожной техники для благоустройства и уборки городов.

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