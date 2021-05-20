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В Приднестровье с визитом находится эксперт Московского бюро по правам человека Олег Иванников

Российский правозащитник ознакомился с соблюдением прав человека в Приднестровье

© CC BY 4.0 / Верховный Cовет Приднестровья
Общество
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В Приднестровье с рабочим визитом находится эксперт Московского бюро по правам человека Олег Иванников.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая – Sputnik. Полученные в ходе визита сведения о положении дел в области прав человека в Приднестровье будут доведены до широкой общественности и профильных структур России. Об этом сказал эксперт Московского бюро по правам человека Олег Иванников на встрече в прокуратуре региона.

"Гость также поделился видением существующих возможностей применения международных инструментов защиты наших граждан, права которых нарушены в результате внешнего давления", – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Участники встречи также обсудили практику применения и совершенствования отдельных положений законодательства России и Приднестровья.

Тирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
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С российским правозащитником встретилась и зампред законодательного собрания Приднестровья Галина Антюфеева.

"Несмотря на все наши трудности, мы строим дома, открываем новые парки, устанавливаем памятники нашим защитникам и российским воинам. У нас чтят историю, приднестровский народ помнит своих героев", – отметила Антюфеева.

Как пояснили в парламентской пресс-службе, на встрече обсуждали вопросы, затрагивающие нарушения прав и свобод приднестровцев, а также вопросы социального характера, взаимодействия в области защиты прав российских граждан и соотечественников, проживающих на территории Приднестровья.

В Приднестровье с визитом находится эксперт Московского бюро по правам человека Олег Иванников
© Photo : Прокуратура Приднестровья
В Приднестровье с визитом находится эксперт Московского бюро по правам человека Олег Иванников

Российский правозащитник Олег Иванников рассказал, что Московское бюро по правам человека существует уже больше 15 лет и является авторитетной российской правозащитной организацией. Он добавил, что в Приднестровье работает в первый раз, а ситуацию изучал дистанционно и на протяжении последнего года в бюро стали поступать тревожные сообщения из региона о нарушении прав человека.

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"Спектр очень широк, он практически затрагивает все сферы деятельности, начиная от паспортизации, заканчивая медицинскими услугами. Мы собираем информацию, наши специалисты ее обобщают, анализируют, затем будет напечатан сборник в виде определенных рекомендаций по соблюдению прав человека", – отметил эксперт.

Иванников пояснил, что будет сформирован доклад, который направят в Администрацию Президента РФ и Генеральную прокуратуру для проведения проверок в одних случаях и для выработки рекомендаций о том, как можно исправить положение, в других случаях. Например, это касается невозможности для приднестровцев заменить просроченный российский загранпаспорт.

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Теги:
права человека, Приднестровье

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