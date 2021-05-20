Как в Приднестровье намерены развивать малоинвазивную хирургию

Малоинвазивные способы хирургического вмешательства считаются менее травматичными для здоровья человека, чем традиционные полостные.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая – Sputnik. В Приднестровье будут развивать малоинвазивную хирурги, при которой операцию проводят через небольшие разрезы и проколы, что меньше травмирует ткани пациента и позволяет быстрее восстановиться.

"Целевую программу формируют Минздрав и медицинский факультет Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко. Она рассчитана на срок 3-5 лет", – пояснили в правительственной пресс-службе.

По словам главы Минздрава Кристины Албул, на базе лечгородка в Тирасполе в будущем создадут малоинвазивный центр, где новым методикам будут обучать хирургов со всех городов и районов Приднестровья.

Планируется организовать для отечественных врачей в области хирургии повышение квалификации и за рубежом, причем за госсчет. В приоритете стоят также покупка эндоскопического оборудования, внедрение в региональных медучреждениях малоинвазивных услуг, увеличение их спектра.

"Мы предлагаем ввести новые виды оперативных вмешательств во всех областях: не только общей хирургии и гинекологии, но и в ЛОР, сосудистой хирургии, урологии, онкологии, нейрохирургии, офтальмологии", – сообщила Албул.

Начать реализацию программы планируют с 2022 года.

Малоинвазивные технологии сейчас доступны населению в четырех медучреждениях – Республиканской клинической больнице, Центре матери и ребенка в Тирасполе и Бендерах, в Рыбницкой центральной районной больнице. С 2018 по 2019 год специалисты выполнили 1948 малоинвазивных операций.

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