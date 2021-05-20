Кто представил Молдову на заседании совета по здравоохранению при МПА СНГ

Предствитель молдавского высшего законодательного органа представил республику на заседании Экспетного совета по здравоохранению при МПА СНГ.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Молдавский депутат, вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко принял участие в заседании Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской ассамблее СНГ, которая прошла в четверг в онлайн формате. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

Тема встречи – вопрос биоэтики (биомедицинской этики) и доказательной медицины в странах-участницах СНГ. В заседании приняли участие депутаты от Азербайджана, Республики Беларусь и Таджикистана, представители министерств и соответствующие управления стран-участниц СНГ, а также Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, других международных организаций и академических сообществ, в том числе Франции, Норвегии, США.

Участники встречи рассмотрели аспекты, касающиеся биоэтики и доказательной медицины, которые представляют собой процесс оценки, анализа и систематического использования результатов клинических исследований для оказания пациентам оптимальной медицинской помощи.

Обсуждались также принципы создания национальных доказательных баз в здравоохранении стран-участниц СНГ, юридические вопросы в области биоэтики и доказательной медицины, клинических исследований и оценки медицинских технологий.

На заседании особое внимание стороны уделили современным вызовам системе здравоохранения, в том числе проблеме борьбы с пандемией COVID-19.

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