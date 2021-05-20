Местные советы России и Приднестровья разрабатывают план сотрудничества

Совет муниципальных образований Приднестровья заключил соглашение с Международной Ассамблеей столиц и крупных городов, осенью планируется подписание еще одного договора со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая – Sputnik. Ассоциация "Совет муниципальных образований Приднестровья" заключила в Москве соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией "Международная Ассамблея столиц и крупных городов" (МАГ), которая действует на территории не только РФ, но и стран СНГ.

"Это первый шаг к совместной работе. Соглашение позволяет всем членам Ассоциации местного самоуправления Приднестровья, то есть всем городам и районам, взаимодействовать как с Международной Ассамблеей столиц и крупных городов, так и с членами этой ассамблеи", – подчеркнул председатель Тираспольского городского Совета Вадим Дони.

Как отметили в парламентской пресс-службе, подписанное соглашение позволит развивать взаимоотношения между городами и районами Приднестровья и муниципальными образованиями России, координировать деятельность в формировании условий стабильного развития муниципальных образований.

Кроме этого, благодаря новому документу можно будет развивать и всестороннее сотрудничество между муниципальными образованиями в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и социальной областях.

"Теперь приднестровские и российские коллеги смогут обмениваться опытом, реализовывать совместные проекты и решать общие проблемы городов и районов Приднестровья и РФ", – пояснили в пресс-службе.

Представители Ассоциации местного самоуправления Приднестровья Вадим Дони и Татьяна Залевская встретились в Москве также с председателем правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иваном Цецерским. Соглашение о сотрудничестве планируется подписать в начале осени в 2021 году.

"Мы и встречаемся сегодня для того, чтобы выработать соглашение о совместной работе, чтобы можно было подписать его на Всероссийском съезде, который планируем провести в сентябре-октябре в Анапе в 2021 году", – сообщил Цецерский.

Сотрудничество позволит приднестровской и российской ассоциациям обменяться опытом в области муниципального управления, пополнить багаж знаний лучшими российскими практиками и установить доверительные отношения с российскими коллегами-депутатами.

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