Наталья Гордиенко перед выступлением: настал день икс

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. В четверг, 20 мая Наталья Гордиенко выступит во втором полуфинале песенного конкурса Евровидение. Участница от Молдовы эмоционально обратилась к своим фанатам и призвала активно голосовать за нее в полуфинале. Именно сегодня станет ясно, пройдет ли молдавская команда в финал Евровидения.

Гордиенко поделилась деталями репетиций в своем Instagram и рассказала подробности предстоящего голосования.

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"Вчера прошла генеральная репетиция, на которой международное жюри поставило баллы участникам второго полуфинала. Сегодня день икс – друзья, я очень взволнована! Сегодня вечером будет решено дальнейшее участие Молдовы в финале! Это так важно для нас! Поэтому очень хочу еще раз напомнить, что голоса наших соотечественников за пределами Молдовы очень важны" – написала Гордиенко в соцсети.

Певица напомнила, что Молдова не может голосовать за себя, но это могут сделать жители других стран, представители которых участвуют в полуфинале. Это Австрия, Польша, Сербия, Исландия, Чехия, Болгария, Швейцария, Финляндия, Латвия, Грузия, Португалия, Албания, Испания, Дания, Эстония, Великобритания, Греция, Франция.

"Все мои друзья, которые живут в странах из списка, голосуйте, пожалуйста, за Молдову! Наш номер семь!" – обратилась Гордиенко к поклонникам своего творчества.

Она также отметила, что голосование начинается по окончании шоу и для отправки СМС будет дано некоторое время. "Вся необходимая вам информация будет отображаться на экранах ваших телевизоров. Я точно знаю, что с каждого мобильного телефона можно отправить 20 SMS с номером семь" - написала Гордиенко.

"Я верю в нас! Я верю в Молдову! Пожелайте нам удачи, каждый голос очень важен для Молдовы! ", – заключила певица.

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 проходит c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Наталья Гордиенко исполнит песню Sugar. Готовит певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

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