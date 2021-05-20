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В Кишиневе появится общественная парковка: где подобрали место

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210520/34818567/v-kishineve-poyavitsya-obschestvennaya-parkovka-gde-ee-nayti.html

Кишиневские власти продолжают искать территории, подходящие для парковок. Один из таких участков освободился после того, как некоторые время был незаконно занят.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. В центре Кишинева будет обустроена общественная парковка, об этом сообщил на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан. 

Проект многоуровневой парковки на Центральном рынке
© Photo : Facebook / Ion Ceban
В Кишиневе голосуют за проект парковки на Центральном рынке

По его словам, она будет организована на пересечении улицы Измаил и проспекта Штефан чел Маре. 

"Убран забор, огораживавший захваченный земельный участок в центре столицы, на пересечении улицы Измаил и бульвара Штефана чел Маре. Там какие-то "хозяева" устроили парковку и собирали за это деньги", – рассказал Чебан.

Он пояснил, что срок аренды этого участка истек, и организация не освободила муниципальную землю, несмотря на то, что получила соответствующее предписание от претуры сектора Центр.

Теперь эта территория перешла под муниципальное управление. В ближайшее время сотрудники Главного управления общественного транспорта и путей сообщения встретятся на этом месте, чтобы проанализировать, сколько парковочных мест можно обустроить в данной зоне.

В заключение  Чебан отметил, что ото один из примеров того, как раньше захватывали муниципальные земли.

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