23:16 20 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Офис

Молдавские бюджетники могут уйти на мини-каникулы

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210520/34818724/moldavskie-byudzhetniki-mogut-uyti-na-mini-kanikuly.html

Череда дополнительных выходных может ожидать жителей республики в конце августа, правда один день из такого отдыха все-таки придется отработать.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. У молдавских бюджетников в августе могут появиться мини-каникулы, которые продлятся пять дней. Министерство здравоохранения, социальной защиты и семьи подготовило проект, согласно которому предлагается объявить 30 августа выходным, но отработать его 21 августа.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
Парламент Молдовы проголосовал за повышение зарплаты некоторым бюджетникам

Соответствующий проект включен в повестку заседания генеральных секретарей правительства. Если инициативу одобрят, то бюджетники будут отдыхать с 27 августа, когда в Молдове отмечается День независимости, до 31 августа включительно, когда празднуется День языка.

Согласно проекту, в рабочую субботу министерства, органы центральной власти и госучреждения должны будут обеспечить эффективную деятельность подразделений.

Для предприятий реального сектора экономики соответствующее постановление носит рекомендательный характер.
Напомним, что 27 и 31 августа в Молдове считаются праздничными выходными днями, что прописано в статье 111 Трудового кодекса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Центры вакцинации будут работать и по выходным
Зарплаты бюджетникам в 2021 году планируется повысить: за счет чего
Что будет с зарплатами бюджетников: парламент готовит новый закон

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
На северных рубежах: корреспондент RT побывал на военной базе «Арктический трилистник»
Видео: "Арктический трилистник" – как выглядит самая северная военная база России
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться