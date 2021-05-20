Молдавские бюджетники могут уйти на мини-каникулы

Череда дополнительных выходных может ожидать жителей республики в конце августа, правда один день из такого отдыха все-таки придется отработать.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. У молдавских бюджетников в августе могут появиться мини-каникулы, которые продлятся пять дней. Министерство здравоохранения, социальной защиты и семьи подготовило проект, согласно которому предлагается объявить 30 августа выходным, но отработать его 21 августа.

Соответствующий проект включен в повестку заседания генеральных секретарей правительства. Если инициативу одобрят, то бюджетники будут отдыхать с 27 августа, когда в Молдове отмечается День независимости, до 31 августа включительно, когда празднуется День языка.

Согласно проекту, в рабочую субботу министерства, органы центральной власти и госучреждения должны будут обеспечить эффективную деятельность подразделений.

Для предприятий реального сектора экономики соответствующее постановление носит рекомендательный характер.

Напомним, что 27 и 31 августа в Молдове считаются праздничными выходными днями, что прописано в статье 111 Трудового кодекса.

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