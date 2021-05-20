Видео: выступление Натальи Гордиенко на Евровидении-2021

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко выступила во втором полуфинале песенного конкурса Евровидение-2021. Артистка исполнила зажигательную композицию Sugar в окружении подтанцовки.

Гордиенко вышла на сцену под счастливым седьмым номером.

​Кроме молдавской певицы на сцену в полуфинале в четверг выходят представители и других стран: Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии и Швейцарии.

После окончания выступлений всех участников состоится голосование, по итогам которого выберут десять финалистов конкурса.

Ранее, 18 мая, прошел первый полуфинал Евровидения. По его итогам в финальную часть соревнования прошли следующие страны-участницы: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина.

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 проходит c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Готовила молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

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