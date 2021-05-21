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Старый Орхей

Где предпочитают отдыхать граждане Молдовы во время пандемии

© Photo : Евгений Паскарь
Общество
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Sputnik Молдова
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Пандемия заставила остаться дома многих жителей Молдовы, привыкших отдыхать за границей. В 2020 году из-за ограничений, введенных из-за пандемии, им осталось путешествовать только по своей стране.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Если в последние годы поток иностранных туристов в нашу страну значительно увеличился, а жители Молдовы предпочитали отдыхать за границей, то в условиях пандемии эта ситуация изменилась. Об этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель Национальной ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Светлана Лазэр.

Svetlana Lazăr
© Sputnik / Mihai Caraus
Светлана Лазэр

По ее данным, туристические направления в нашей стране продолжают "штурмовать" уже жители Молдовы, одна из причин – ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

"В 2020 году 97% туристов, путешествующих по Молдове, были местными жителями. Например, в одном из пансионатов Оргеева в прошлом году 1892 постояльца оставались в нем для проживания в течение нескольких дней. Кроме того его посетили еще 3240 человек, котрые не стали оставаться там для проживания", – пояснила Лазэр. 

Собеседница считает, что несмотря на то, что пандемия, принесшая множество катастрофических последствий многим отраслям экономики, оказала положительный эффект на внутренний туризм – теперь жители страны оценили по достоинству местные достопримечательности.

Иностранные туристы
© Sputnik / Максим Блинов
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Специалисты ожидают, что в будущем этот интерес не ослабнет и туризм по Молдове останется популярным как у путешественников, приехавших в нашу страну из-за рубежа, так и у местных жителей.

По данным Национального бюро статистики Республики Молдова, в прошлом году только 124 тысячи жителей страны обратились в туристические агентства для выезда за границу, что более чем на 70% ниже, чем в 2019 году, когда число наших соотечественников выехавших за рубеж на отдых составило 360 тысяч. 

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