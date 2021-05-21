Как в Молдове отреагировали на выход Натальи Гордиенко в финал Евровидения

Молдавская участница Евровидения – 2021 Наталья Гордиенко с песней Sugar прошла в финальную часть конкурса. Читайте в подборке Sputnik, как отреагировали на это в молднете.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Представительница Молдовы на Евровидении – 2021 Наталья Гордиенко не только прошла в финал музыкального состязания, но и отличилась тем, что исполнила самую длинную ноту в истории международного конкурса. В молднете поздравляют певицу с выходом в финал.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон направил искреннюю благодарность продюсеру Гордиенко Филиппу Киркорову.

"Отдельная искренняя благодарность за поддержку моему хорошему другу, Народному артисту России и Молдовы Филиппу Киркорову. Вперед, Молдова!", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Бывший министр юстиции Молдовы, экс-судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский поздравил соотечественницу с успешным выступлением.

"Браво, Наталья Гордиенко! Поздравления! Гордимся вами!", – написал Павловский.

Молдавская оперная певица Лилия Шоломей также искренне поздравила Гордиенко с выходом в финал международного песенного конкурса.

"Наташа, поздравляем! Седьмой счастливый номер вывел Наталью в основную гонку Евровидения! Удачи!", – написала Шоломей на своей странице в Facebook.

Депутат парламента Богдан Цырдя, характеризуя выступление молдавской певицы, написал в своем Telegram-канале: "Наталья Гордиенко молодец!".

"Не стыдно за страну, честное слово. 17 секунд - это рекорд Евровидения", - добавил депутат.

Главный тамада Молдовы Павел Дуганов рассказал, что болел за Гордиенко в "дружной компании".

"Наталья выступила замечательно и Молдова в финале!", - написал он в Facebook.

Общественный деятель, журналист Нина Димогло также на своей странице в Facebook поддержала молдавскую исполнительницу.

"Наталья Гордиенко вышла в финал Евровидения. Ура! Красавица! Умница! Браво! Вперед, Молдова!", – написала Димогло.

Выступление молдавской певицы прокомментировал и российский композитор и продюсер Игорь Крутой.

"Поздравляю с выходными в финал и поддерживаем, Молдова!", – написал Крутой на своей странице в Facebook.

Продюсер выступления Гордиенко на Евровидении-2021, российский поп-певец Филипп Киркоров прокомментировал выход своей молдавской певицы в финал конкурса.

"Спасибо всем за поддержку! Мы в финале! Будем выступать во второй части конкурса под номером #14 22-ого мая! Благодарим вас за голоса!", – написал певец на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 проходит c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Готовила молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

Финал Евровидения состоится в субботу, 22 мая.

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