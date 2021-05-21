Сколько стоит в Молдове "получить" водительские права: суммы шокируют

По подозрению во взяточничестве за "помощь" в получении водительских прав задержан работник кагульского пенитенциарного учреждения.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Сотрудник тюрьмы №5 в Кагуле задержан по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре Молдовы.

Согласно материалам дела, подозреваемый пообещал некоему мужчине помочь получить водительские права категории "В" взамен за финансовую благодарность. По словам заявителя, сотрудник тюрьмы якобы пообещал повлиять на членов экзаменационной автомобильной комиссии в Кагуле, чтобы они посодействовали в благоприятной сдаче теоретической и практической части экзамена. За свои услуги он якобы затребовал и получил 700 евро.

© Photo : Serviciul relații publice al CNA Сотрудник кагульской тюрьмы задержан по подозрению в извлечении выгоды из влияния

Сотрудника пенитенциарного учреждения поймали с поличным у одного из магазинов в Кагуле. Его задержали на 72 часа.

В НАЦ сообщили, что начато расследование по факту извлечении выгоды из влияния. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 2 до 7 лет тюрьмы или уголовный штраф.

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