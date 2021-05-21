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Водительские удостоверения

Сколько стоит в Молдове "получить" водительские права: суммы шокируют

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34822060/Skolko-stoit-v-Moldove-poluchit-voditelskie-prava-summy-shokiruyut.html

По подозрению во взяточничестве за "помощь" в получении водительских прав задержан работник кагульского пенитенциарного учреждения.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Сотрудник тюрьмы №5 в Кагуле задержан по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре Молдовы.

Водительские права
© Sputnik / Mihai Caraus
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Согласно материалам дела, подозреваемый пообещал некоему мужчине помочь получить водительские права категории "В" взамен за финансовую благодарность. По словам заявителя, сотрудник тюрьмы якобы пообещал повлиять на членов экзаменационной автомобильной комиссии в Кагуле, чтобы они посодействовали в благоприятной сдаче теоретической и практической части экзамена. За свои услуги он якобы затребовал и получил 700 евро.

Un angajat al Penitenciarului nr.5 din Cahul, reținut de CNA
© Photo : Serviciul relații publice al CNA
Сотрудник кагульской тюрьмы задержан по подозрению в извлечении выгоды из влияния

Сотрудника пенитенциарного учреждения поймали с поличным у одного из магазинов в Кагуле. Его задержали на 72 часа.

В НАЦ сообщили, что начато расследование по факту извлечении выгоды из влияния. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 2 до 7 лет тюрьмы или уголовный штраф.

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