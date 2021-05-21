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Пожарная машина

Видео: сотни спасателей из Кишинева и Бельц подняты по тревоге – что произошло

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34822161/Video-sotni-spasateley-iz-Kishineva-i-Belts-podnyaty-po-trevoge-chto-proizoshlo.html

Состав кишиневских и бельцких спасателей и пожарных полностью мобилизован: задействовано порядка 70 спецмашин.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Свыше 250 спасателей и пожарных региональных поисково-спасательных управлений №1 и №2 муниципиев Кишинев и Бельцы были подняты по тревоге утром в пятницу. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"В 06.00 сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям был срочно поднят по тревоге в обоих подразделениях. Они собрались в отряды и подготовились для реагирования в чрезвычайных ситуациях. Цель мобилизации состава – проверка уровня подготовки спасателей в ликвидации последствий в рамках чрезвычайных ситуаций", – отметили в инспекторате.

Затем спасателей мобилизовали для похода колонной к коммуне Загаранча Унгенского района. Здесь сотрудники инспектората примут участие в нескольких полевых учениях, и их возможности будут проверены в самых сложных ситуациях, в том числе в ночное время.

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