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Шприц и ампула на фоне логотипа Pfizer

Минздрав: Pfizer распределят по прививочным центрам Молдовы в ближайшие дни

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (135)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34826671/Minzdrav-Pfizer-raspredelyat-po-privivochnym-tsentram-Moldovy-v-blizhayshie-dni.html

На складе Национального агентства общественного здоровья находится свыше 100 тысяч доз вакцины Pfizer.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. В Молдову поступило еще 50 310 доз вакцины Pfizer-BioNTech. Общее количество доз этого препарата, находящихся на складе Национального агентства общественного здоровья, достигло 100 620. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Вакцина передана республике бесплатно через платформу COVAX. Со склада Национального агентства общественного здоровья препарат распределят по центрам вакцинации. Как уточнили в министерстве, произойдет это в ближайшие дни.

"Чтобы вакцинироваться, настоятельно рекомендуется обратиться к семейному врачу или зарегистрироваться на сайте www.vaccinare.gov.md", – уточнили в Минздраве.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
Мэр Кишинева призывает горожан как можно скорее пройти вакцинацию
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (135)

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