В Приднестровье доложили об остатках вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса нового типа "Спутник V" стала самой ожидаемой в Приднестровском регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая – Sputnik. Медучреждения Приднестровья доложили об остатках российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". В некоторых городах вакцинация "Спутник V" уже завершена.

"Так, Тирасполь и Бендеры израсходовали выделенное количество препарата и на данном этапе прекращают прививать население. В Слободзейском районе вакцинация "Спутником V" завершится сегодня, 21 мая", - рассказали в Минздраве Приднестровья.

Григориополь больше не принимает звонки от желающих, но продолжает вакцинировать тех, кто записался ранее.

По Днестровской горбольнице уже завершена прививочная кампания "Спутником V" в подведомственных селах – Первомайск, Коротное и Незавертайловка, в городе Днестровск привиться можно будет еще в течение следующей недели.

"В Дубоссарском, Рыбницком и Каменском районах привиться можно будет в течение следующей недели", - пояснили в ведомстве.

Приднестровье переходит на следующий этап использования российской вакцины – иммунизация сотрудников министерств и ведомств, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Республиканский центр гигиены и эпидемиологии формирует списки по городам.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в телеграм-канале написал о том, что намерен в рамках своего визита в Москву обсудить дальнейшее обеспечение приднестровцев вакциной российского производства.

"Имеется предварительная договоренность о поставке препарата на 10 000 курсов вакцинации. Речь идет об очередном транше гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в Приднестровье. Кроме этого, в повестке вопрос приобретения вакцины", - отметил он в посте.

По его словам, на ближайшие дни запланирован ряд встреч по поводу поставки в виде гуманитарной помощи и приобретения российской вакцины.

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