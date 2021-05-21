17:08 21 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск

В Приднестровье доложили об остатках вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
Получить короткую ссылку
135 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/07/34289868.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34826722/meduchrezhdeniya-pridnestrovya-dolozhili-ob-ostatkakh-vaktsiny-sputnik-v.html

Российская вакцина от коронавируса нового типа "Спутник V" стала самой ожидаемой в Приднестровском регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая – Sputnik. Медучреждения Приднестровья доложили об остатках российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". В некоторых городах вакцинация "Спутник V" уже завершена.

Спутник V
© Sputnik / Chedly Ben Ibrahim
Названа причина, почему пожилые легче переносят вакцинацию "Спутником V"

"Так, Тирасполь и Бендеры израсходовали выделенное количество препарата и на данном этапе прекращают прививать население. В Слободзейском районе вакцинация "Спутником V" завершится сегодня, 21 мая", - рассказали в Минздраве Приднестровья.

Григориополь больше не принимает звонки от желающих, но продолжает вакцинировать тех, кто записался ранее.

По Днестровской горбольнице уже завершена прививочная кампания "Спутником V" в подведомственных селах – Первомайск, Коротное и Незавертайловка, в городе Днестровск привиться можно будет еще в течение следующей недели.

"В Дубоссарском, Рыбницком и Каменском районах привиться можно будет в течение следующей недели", - пояснили в ведомстве.

Приднестровье переходит на следующий этап использования российской вакцины – иммунизация сотрудников министерств и ведомств, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Республиканский центр гигиены и эпидемиологии формирует списки по городам.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в телеграм-канале написал о том, что намерен в рамках своего визита в Москву обсудить дальнейшее обеспечение приднестровцев вакциной российского производства.

"Имеется предварительная договоренность о поставке препарата на 10 000 курсов вакцинации. Речь идет об очередном транше гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в Приднестровье. Кроме этого, в повестке вопрос приобретения вакцины", - отметил он в посте.

По его словам, на ближайшие дни запланирован ряд встреч по поводу поставки в виде гуманитарной помощи и приобретения российской вакцины.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Спутник Лайт" через три недели поступит в гражданский оборот
ВОЗ: оценка "Спутника V" может завершиться летом
Теги:
вакцина, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
На северных рубежах: корреспондент RT побывал на военной базе «Арктический трилистник»
Видео: "Арктический трилистник" – как выглядит самая северная военная база России
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться