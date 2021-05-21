Парламенту Молдовы - 30, какие мероприятия подготовили для граждан

В честь юбилея в социальных сетях будут организованы виртуальные туры по зданию законодательного органа.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В воскресенье, 23 мая, Парламенту Молдовы исполнится 30 лет. К этому дню приурочены Дни парламента, которые проходят в стране, начиная с 20 мая.

В рамках программы мероприятий предусмотрены виртуальные туры по зданию законодательного органа, которые будут опубликованы в социальных сетях.

Площадка перед зданием парламента была украшена праздничной иллюминацией, здесь же ретро-автомобили, на которых передвигались руководители Молдавской ССР и цифры "30". А на первом этаже открыта выставка, включающая 30 фотографий из истории молдавского парламентаризма.

Кроме того, проводится ряд информационных кампаний, которые продвигаются территориальными информационными бюро парламента в различных регионах страны. В частности, объявлен конкурс для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, которых призывают написать мини-эссе, в котором 101 словом была бы описана деятельность депутата. Победители конкурса будут приглашены на первое учредительное собрание парламента нового созыва.

23 мая 1991 года в соответствии с решением Верховного Совета Молдавской ССР законодательный орган был переименован в Парламент Республики Молдова.

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