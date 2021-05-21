Столичную улицу Крянгэ могут сдать в эксплуатацию значительно раньше срока

При этом Чебан попросил у кишиневцев прощения за неудобства, связанные с ремонтом улицы Крянгэ, но отметил, что "иначе не получится привести ее в порядок".

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Ремонтирующаяся в данный момент кишиневская улица Крянгэ может быть сдана в эксплуатацию уже осенью нынешнего года.

Хотя, согласно контракту, работы должны закончиться не ранее весны 2022-го.

"Цель кишиневской примэрии - сдать улицу Крянгэ в эксплуатацию не позднее октября нынешнего года. Работы ведутся большим количеством бригад, весь процесс отслеживается ежедневно. Также ведется тщательный контроль за качеством работ.

Возникла небольшая проблема с подземными сетями на одном из участков, сейчас специалисты работают над ее решением. Надеюсь, что дождливая погода прекратится и мы сможем работать активнее", - заявил примар Кишинева Ион Чебан.

Столичный градоначальник утверждает, что по его личному настоянию на отрезке от улицы Белинского до улицы Алба Юлия были изменены первоначальные планы по ремонту и к середине июня планируется открыть этот участок для движения автомобилей.

При этом Чебан попросил у кишиневцев прощения за неудобства, связанные с ремонтом улицы Крянгэ, но отметил, что "иначе не получится привести ее в порядок".

"Я живу на Буюканах и каждый день утром и вечером попадаю в ту же ситуацию, как и остальные кишиневцы. Мы делаем все, что от нас зависит", – сказал мэр Кишинева.

Напомним, ремонт улицы Крянгэ ведется с ноября прошлого года.

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