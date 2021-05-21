17:09 21 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Суд

Новые подробности жестокого убийства в Комрате: заявление Генпрокуратуры

© Inquam Photos / Octav Ganea
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0b/33579524.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34827635/novye-podrobnosti-zhestokogo-ubiystva-v-komrate-zayavlenie-genprokuratury.html

Девушка, которая подозревается в жестоком убийстве своей матери, предстанет перед судом. На допросах фигурантка шокирующего дела отказалась делать какие-либо заявления.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Дело девушки из Комрата, которая подозревается в жестком убийстве собственной матери в конце прошлого года, передано в суд. Об этом сообщили в пятницу пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.

Арест.
© Sputnik / Игорь Зарембо
Суд Комрата продлил арест девушке, подозреваемой в жестоком убийстве матери

"Прокуратура АТО Гагаузии завершила уголовное расследование и передала это дело в суд Комрата", – отметили в прокуратуре.

Трагедия произошла 11 декабря в квартире девушки в Комрате. В результате конфликта со своей матерью, подсудимая несколько раз ударила женщину ножом, после чего потерпевшая скончалась на месте.

На допросе девушка отказалась делать какие-либо заявления. В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе расследования прокуратура назначила подсудимой психиатрическую экспертизу. Специализированная комиссия признала ее неспособной отдавать отчет в своих действиях.

"Прокуратура подготовила постановление о передаче дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера с госпитализацией молодой женщины в столичную клиническую психиатрическую больницу", – добавили в прокуратуре.

Судебная инстанция должна проверить и оценить аргументы и доказательства, представленные прокурорами, и принять решение о помещении фигурантки дела в психиатрическое учреждение под обычным или, в зависимости от обстоятельств, строгим надзором.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Обвиняемая в жестоком убийстве матери жительница Комрата получила 30-дневный арест

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
На северных рубежах: корреспондент RT побывал на военной базе «Арктический трилистник»
Видео: "Арктический трилистник" – как выглядит самая северная военная база России
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться