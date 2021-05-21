Новые подробности жестокого убийства в Комрате: заявление Генпрокуратуры

Девушка, которая подозревается в жестоком убийстве своей матери, предстанет перед судом. На допросах фигурантка шокирующего дела отказалась делать какие-либо заявления.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Дело девушки из Комрата, которая подозревается в жестком убийстве собственной матери в конце прошлого года, передано в суд. Об этом сообщили в пятницу пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.

"Прокуратура АТО Гагаузии завершила уголовное расследование и передала это дело в суд Комрата", – отметили в прокуратуре.

Трагедия произошла 11 декабря в квартире девушки в Комрате. В результате конфликта со своей матерью, подсудимая несколько раз ударила женщину ножом, после чего потерпевшая скончалась на месте.

На допросе девушка отказалась делать какие-либо заявления. В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе расследования прокуратура назначила подсудимой психиатрическую экспертизу. Специализированная комиссия признала ее неспособной отдавать отчет в своих действиях.

"Прокуратура подготовила постановление о передаче дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера с госпитализацией молодой женщины в столичную клиническую психиатрическую больницу", – добавили в прокуратуре.

Судебная инстанция должна проверить и оценить аргументы и доказательства, представленные прокурорами, и принять решение о помещении фигурантки дела в психиатрическое учреждение под обычным или, в зависимости от обстоятельств, строгим надзором.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova