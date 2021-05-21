Число пересечений границы с нейтральными номерами растет

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Количество пересечений государственной границы Молдовы транспортными средствами с нейтральными регистрационными номерами увеличивается. Нейтральные - это номерные знаки, которые выдаются приднестровским автомобилистам для возможности передвижения по международным трассам.

В Бюро по реинтеграции Молдовы ссылаются на данные, предоставленные Пограничной полицией, по которым с начала мая было относительно небольшое количество пересечений транспортных средств с приднестровскими номерами по сравнению с транспортными средствами с нейтральными номерами.

"Таким образом, в текущем месяце произошло существенное увеличение количества пересечений через государственную границу автомобилей с нейтральными номерными знаками – 103, по сравнению с пересечениями транспортных средств с "приднестровскими" номерами – 78", - отметили в ведомстве.

Для доступа к международному дорожному движению владельцы автомобилей из Приднестровского региона должны будут получить нейтральные или национальные номерные знаки с соответствующим заполнением комплекта документации.

Оказание услуг по документированию нейтральных номерных знаков осуществляется в Пунктах регистрации в городе Тирасполь и Рыбница. По данным Государственного реестра, с первого по 20 мая 2021 года в этих подразделениях было зарегистрировано 109 автомобилей с нейтральными номерами, а всего за время работы пунктов с первого сентября 2018 года по 20 мая 2021 года их количество достигло 5057 единиц.

Увеличилось также количество заявок на смену водительских прав. По данным Государственного реестра, с первого октября 2018 года по 15 мая 2021 года обменяно 11 687 водительских прав.

C первого сентября 2021 года, помимо транспортных средств, зарегистрированных в соответствии с общими положениями законодательства Республики Молдова в международном дорожном движении, доступ будут иметь только автомобили с номерными знаками нейтральной модели.

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