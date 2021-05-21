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Нейтральные номера

Число пересечений границы с нейтральными номерами растет

© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34827726/chislo-peresecheniy-granitsy-s-neytralnymi-nomerami-rastet.html

Регистрация нейтральных номеров позволяет принимать участие в международном дорожном движении приднестровским автомобилистам.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Количество пересечений государственной границы Молдовы транспортными средствами с нейтральными регистрационными номерами увеличивается. Нейтральные - это номерные знаки, которые выдаются приднестровским автомобилистам для возможности передвижения по международным трассам.

В Бюро по реинтеграции Молдовы ссылаются на данные, предоставленные Пограничной полицией, по которым с начала мая было относительно небольшое количество пересечений транспортных средств с приднестровскими номерами по сравнению с транспортными средствами с нейтральными номерами.

Нейтральные номера
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
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"Таким образом, в текущем месяце произошло существенное увеличение количества пересечений через государственную границу автомобилей с нейтральными номерными знаками – 103, по сравнению с пересечениями транспортных средств с "приднестровскими" номерами – 78", - отметили в ведомстве.

Для доступа к международному дорожному движению владельцы автомобилей из Приднестровского региона должны будут получить нейтральные или национальные номерные знаки с соответствующим заполнением комплекта документации.

Оказание услуг по документированию нейтральных номерных знаков осуществляется в Пунктах регистрации в городе Тирасполь и Рыбница. По данным Государственного реестра, с первого по 20 мая 2021 года в этих подразделениях было зарегистрировано 109 автомобилей с нейтральными номерами, а всего за время работы пунктов с первого сентября 2018 года по 20 мая 2021 года их количество достигло 5057 единиц.

Увеличилось также количество заявок на смену водительских прав. По данным Государственного реестра, с первого октября 2018 года по 15 мая 2021 года обменяно 11 687 водительских прав.

C первого сентября 2021 года, помимо транспортных средств, зарегистрированных в соответствии с общими положениями законодательства Республики Молдова в международном дорожном движении, доступ будут иметь только автомобили с номерными знаками нейтральной модели.

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Теги:
регистрационные номера, регистрационные знаки, Приднестровье

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