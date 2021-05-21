Кампания по борьбе с амброзией: что грозит землепользователям

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая – Sputnik. В Приднестровье началась кампания по борьбе с амброзией. Она будет проходить вплоть до 15 октября.

"Только повсеместная и эффективная борьба с карантинным сорняком амброзией полыннолистной способствует восстановлению плодородия сельскохозяйственных земель и снижению числа заболеваний людей", - отметили в Минсельхозприроды Приднестровья.

В ведомстве призывают руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, фермеров и всех жителей Приднестровья применять все возможные меры по уничтожению амброзии на земельных участках. И напоминают, что эта необходимость прописана законом, в случае нарушения которого каждого ждет крупный штраф.

"Для составления протокола об административном правонарушении и вынесения предписания об устранении допущенного нарушения количество произрастающих кустов амброзии не играет роли, поскольку даже один куст может дать более полумиллиона семян", - пояснили в ведомстве.

Административная ответственность за несвоевременное или неполное проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов и сорняков предполагает штраф: для граждан в размере от 460 приднестровских рублей до 2760 рублей, для должностных лиц – от 1840 до 9200 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 2760 до 5520 рублей, для юридических лиц – от 5520 до 8400. Молдавский лей равен 88 копейкам.

В последующем после оплаты штрафа в случае неустранения в установленный срок нарушений право пользования земельным участком будет прекращено принудительно.

В 2020 году специалистами Минсельхозприроды было проведено 1464 карантинных обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения и Государственного резервного фонда. Выявлено 46 фактов произрастания амброзии. Во всех случаях виновные лица были привлечены к административной ответственности. В отношении них проводились повторные проверки и установлено, что нарушения, указанные в предписаниях, были устранены в полном объеме.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova