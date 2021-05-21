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Скорая помощь

Минздрав: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34832036/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 120 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Вакцина
© Sputnik / Павел Лисицын
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Общее число случаев заражения в стране достигло 254 499, госпитализирован 761 человек. За минувшие сутки проведено 6005 тестов.

За последние 24 часа зафиксирован один случай "импорта" инфекции – из России.

За минувшие сутки коронавирус не выявлен ни у одного медработника.

В крайне тяжелом состоянии находятся 102 пациента (из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 277 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 246 080.

Также за последние 24 часа зафиксировано еще 6 летальных исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6067.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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