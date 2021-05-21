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Лесозаготовка

В Приднестровье возобновили производство древесного угля

© CC0 / Pixabay / HansLinde
Общество
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Sputnik Молдова
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Предприятие "Приднестровье-лес" займется также производством доски и деревянных паллет для крупных заводов Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая – Sputnik. На предприятии "Приднестровье-лес" возобновили производство древесного угля, его можно будет купить в приднестровских магазинах. Об этом говорилось на совещании в правительстве непризнанной ПМР.

"Предприятие вернулось к производству доски – есть заказ от Молдавского металлургического завода и Молдавизолита. Также для этих предприятий планируется изготавливать деревянный паллет", - пояснили в правительственной пресс-службе.

В случае необходимости предприятие готово брать кредиты по программе субсидирования процентной ставки, чтобы расширить производство.

На протяжении долгого периода вопрос установления цен на продукцию, выпускаемую "Приднестровье-лес", является дискуссионным. По информации аудиторов, налицо перепад отпускных цен в сравнении с Украиной и правым берегом Днестра. После проведения в 2020 году проверки цена продажи деловой древесины и дров была повышена. Однако позднее из-за невысокого спроса на продукцию по итогу накопился серьезный объем остатков дров с 2019 года. Для того, чтобы они не портились на складах, Минсельхозом было принято решение снизить стоимость и продать их по относительно невысокой цене.

В ходе проверок выяснилось, что большой объем дров реализовывался со скидками, а с лесорубами периодически рассчитывались дровами.

Лесозаготовка
© Sputnik / Александр Кряжев
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"Если эти вещи искоренить, то, думаю, в этом году мы сможем увидеть существенный рост выручки. На организацию переработки в таких масштабах потребуется от трех до пяти лет, чтобы постараться уйти от реализации сырья. Но это среднесрочная перспектива, к ней надо стремиться", – считает Виктор Добров, директор Госуправляющей компании (ГУК), проводившей проверки.

Руководство предприятия "Приднестровье-лес" и ГУК еще раз проанализируют эффективность продаж по действующим ценам. Если по каким-либо позициям потребуется корректировка, то ее сделают, чтобы продукция продавалась, а не залеживалась на складах, как это сейчас происходит.

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Теги:
уголь, древесина, Приднестровье

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