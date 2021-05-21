18:57 21 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Молоток судьи

Главу Страшенского района отстраняют от должности - что он сделал

© CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black background
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/13/34040868.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34832608/glavu-strashenskogo-rayona-otstranyayut-ot-dolzhnosti-chto-on-sdelal.html

Председателя Страшенского района подозревают в конфликте интересов. Национальное управление по неподкупности (ANI) утверждает, что он выписал себе премию по случаю дня города Страшены.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Национальный орган неподкупности (ANI) установил ситуацию конфликта интересов, в которую попал глава Страшенского района Павел Тамачук.

Суд
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе задержали судью: прокуратура сообщила подробности

"Процедура контроля была инициирована на основании информации о том, что чиновник вместе с вице-председателями и большинством государственных служащих из кабинета главы Страшенского района получили денежные премии на общую сумму около 100 тысяч леев", — сообщают в ANI.

В результате проверки инспектор по неподкупности установил, что субъект участвовал в принятии решений в его пользу, присудив денежную премию по случаю Дня города в размере заработной платы.

Если решение ANI не будет отменено судом и останется окончательным, председатель района рискует быть отстраненным от должности и не сможет занимать государственную должность в течение трех лет.

Глава района уже обжаловал акт ANI в административном суде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Манастырлы: почему молдавские чиновники никого не боятся
Видео: потасовка на заседании мунсовета - что не поделили чиновники

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
Сборную России по хоккею приветствуют в Риге
Видео: российские хоккеисты прибыли в Латвию для участия в чемпионате мира
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться