Главу Страшенского района отстраняют от должности - что он сделал

Председателя Страшенского района подозревают в конфликте интересов. Национальное управление по неподкупности (ANI) утверждает, что он выписал себе премию по случаю дня города Страшены.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Национальный орган неподкупности (ANI) установил ситуацию конфликта интересов, в которую попал глава Страшенского района Павел Тамачук.

"Процедура контроля была инициирована на основании информации о том, что чиновник вместе с вице-председателями и большинством государственных служащих из кабинета главы Страшенского района получили денежные премии на общую сумму около 100 тысяч леев", — сообщают в ANI.

В результате проверки инспектор по неподкупности установил, что субъект участвовал в принятии решений в его пользу, присудив денежную премию по случаю Дня города в размере заработной платы.

Если решение ANI не будет отменено судом и останется окончательным, председатель района рискует быть отстраненным от должности и не сможет занимать государственную должность в течение трех лет.

Глава района уже обжаловал акт ANI в административном суде.

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