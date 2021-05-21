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Как идет вакцинация от Covid-19 в Гагаузии

Фото: как проходит вакцинация от COVID-19 в Гагаузии

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34833152/foto-kak-ghjjlbn-vaktsinatsiya-ot-covid-19-v-gagauzii.html

Жители Комрата принимают участие в третьем этапе вакцинации. Однако российскую вакцину "Спутник V" врачи пока не могут предложить пациентам.

КОМРАТ, 21 мая - Sputnik, Максим Топал. В Молдове идет третий этап вакцинации. Это означает, что прививку от COVID-19 может получить любой желающий старше 18 лет. Центры вакцинации открыты во всех крупных населенных пунктах Молдовы.

Как идет вакцинация от Covid-19 в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Как идет вакцинация от Covid-19 в Гагаузии

В одном из них, расположенном в Комрате, сегодня людей было довольно много. Всего за час нахождения в Центре вакцинации корреспондент Sputnik насчитал 20 человек. Это и молодежь, и люди старшего поколения. У них есть право выбора вакцины – в наличии в Комрате сегодня была AstraZeneca и китайский Sinovac.

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© Photo : предоставила пресс-служба Башкана Гагаузии
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"Я хотела "Спутник V", но его нет и пришлось делать AstraZeneca. Поставила ее, чтобы не болеть, чтобы, наконец, начать нормально общаться с внуками и не бояться ходить друг к другу в гости", - отметила жительница Комрата.

Новой партии российского "Спутника V" в Гагаузию пока не завозили – этим врачи и объясняют низкую заинтересованность населения в вакцинации.

Медики призывают жителей автономии записываться на бесплатную вакцинацию, которая позволит ликвидировать опасность новой волны коронавируса. "Работаем на пациента и никому не отказываем. Конечно же, если у пациента нет противопоказаний", - сказала директор Центра здоровья Комрат Ирина Тодорова.

Как идет вакцинация от Covid-19 в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Как идет вакцинация от Covid-19 в Гагаузии

"То, что уменьшилось количество заболеваний, еще ни о чем не говорит. COVID-19 уже показал, что он очень коварен, имеет волнообразное течение и может мутировать, каждая следующая волна протекает сложнее", - говорит врач.

По данным на утро 21 мая, в Гагаузии вакцину от коронавируса получило лишь 1,6 процента населения.

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