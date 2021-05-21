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Озеленение Кишинева, архивное фото

У входа в Ботанический сад Кишинева посадили 75 дубов

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34833196/u-vhoda-v-botanicheskij-sad-posadili-75-dubov.html

В акции приняли участие представители ООН, министерств и мэрии столицы в честь юбилея Организации Объединенных Наций.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Генпримар столицы Ион Чебан вместе с функционерами Минсельхоза, МИДЕИ, Академии наук и Представительства ООН в Молдове приняли участие в посадке 75 деревьев на аллее ООН в Ботаническом саду.

Акция была приурочена к празднованию 75-летия Организации Объединенных Наций.

Градоначальник отметил, что муниципалитет успешно сотрудничает с Представительством ООН в Молдове в рамках совместных проектов.

В этом году цветение садов приходится на предпасхальные дни.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Мы стремимся, чтобы Кишинев вернул себе репутацию зеленого города и мог конкурировать с другими столицами по комфорту и чистоте воздуха", — сказал журналистам Ион Чебан во время проведения акции.

За время проведения кампании по посадке деревьев осенью 2020 года и весной этого года волонтерами, сотрудниками примэрии Кишинева и ее подразделений, а также рядовыми горожанами в зеленых зонах города высажено около 70 тысяч деревьев разных видов.

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Теги:
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