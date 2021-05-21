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Кишинев люди город

В Кишиневе установлен "оранжевый код" эпидемиологической опасности

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210521/34834402/v-Kishineve-ustanovlen-oranzhevyy-kod-epidemiologicheskoy-opasnosti.html

Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева изменила код эпидемиологической опасности молдавской столицы с "красного" на "оранжевый".

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева смягчила антиэпидемиологические ограничения в столице. Благодаря снижению случаев заболеваемости COVID-19 уровень эпидемиологической опасности с "красного" перешел на "оранжевый". Решение комиссии опубликовано на сайте примэрии Кишинева.

Согласно решению комиссии, ношение масок в помещениях и на улицах города остается обязательным. 

Объявляется свободный доступ населения в поликлиники для вакцинации граждан вне зависимости от места прописки.

Разрешается доступ граждан на спортивные мероприятия и состязания при условии заполняемости спортивных сооружений не больше 50%.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
Мэр Кишинева призывает горожан как можно скорее пройти вакцинацию
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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