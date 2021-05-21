Экологи на митинге: порочная практика вырубки лесов – оправданное воровство

По заповедникам Молдовы прежде было трудно пробежать кабану, сегодня может проехать поезд. Такое аллегоричное объяснение ситуации с охраняемыми природными зонами представляют старожилы заповедников и экологи.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Молдова, прежде славившаяся богатством и красотой лесов, теперь является аутсайдером в списке стран по проценту площади лесов от общей территории. Этот показатель практически вдвое ниже необходимого и принятого ООН минимума.

Активисты-экологи вышли на демонстрацию перед Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Министерством финансов, чтобы привлечь внимание к проблеме природных заповедников, которые находятся под угрозой обеднения и утраты из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета.

"Те, кто работают в охраняемых зонах многие годы, говорят, что прежде, в советские времена, по нашему заповеднику было трудно пробежать кабану, сегодня может проехать поезд. И речь идет не об изменении территории, а о качестве лесов в охраняемых зонах", - сказал руководитель Ассоциации хранителей реки Днестр Eco-Tiras Илья Тромбицкий.

Порочный круг

По его словам, природные заповедники Молдовы, не обладая необходимыми средствами для выплат зарплат и прочих расходов, используют деньги, которые они зарабатывают за счет вырубки и продажи лесов.

"В какой-то мере это специально построенная система по извлечению дополнительных денег, обычно нелегальных, за счет экспорта и продажи древесины, которая не учитывается. Поэтому мы должны предусмотреть все, чтобы это порочная практика была прекращена. Заповедники существуют не для того, чтобы на них зарабатывали деньги, а для того, чтобы мы могли сохранять свою природу", - заметил эколог.

В августе 2020 года активисты-экологи разослали письмо президенту, премьер-министру и председателю парламента республики с вопросом, почему Молдова – единственная страна, которая не финансирует свои охраняемые территории. Ответ последовал от Минокружающей среды, в котором отметили, что средства на заповедники урезает Минфин, а тот в свою очередь обозначил свою позицию так: заповедные зоны – это научные учреждения, и они должны существовать на гранты, как и другие подобные заведения.

"Но они абсолютно не понимают, что такое заповедник. Да, это научное учреждение, но большая часть его средств идет на охрану, реконструкцию, на меры по воспроизводству, по искоренению чужеродных видов, то есть его невозможно поддерживать за счет научного гранта", - объяснил Тромбицкий.

Как отметил эколог, акцию решили провести в преддверии разработки закона о бюджете на 2022 год, чтобы обратить внимание обоих министерств на вопиющий факт расточительского отношения к природным лесным зонам.

"Заповедники выживают за счет вырубки лесов, продажи древесины. И получается, что у них есть тому оправдание: как мы будем существовать, если не будем этого делать?! Но это оправданное воровство. На самом деле они должны получать госфинансирование", - подчеркнул Тромбицкий.

Безлесная страна

Переход от самофинансирования к содержанию из госбюджета как заповедников, так и агентства "Молдсилва", в подчинении которого они находятся, видит важным толчком к изменению удручающей ситуации и представитель Ассоциации Arboretum Александр Саинсус.

По его словам, Молдова является безлесной страной, и это подтверждает официальная статистики. По ней, в республике площадь лесов занимает лишь 12% от общей территории. По оценкам независимых экологов - меньше 9%.

"То есть мы находимся намного ниже критического значения, который необходим для того, чтобы территория могла сохраниться и самовосстанавливаться в условиях изменений климата. Принятый ООН минимум - 19%", - отметил Саинсус.

Получается, что в Молдове лесов меньше, чем даже на Мальте, которая представляет собой скалу посреди моря, и в Голландии, которая большую часть своей территории забрала у моря, разбив его на каналы.

© Sputnik / Irina Leahova Активисты-экологи вышли на демонстрацию "Финансируем нашу природу!"

"Мы - абсолютные аутсайдеры. При этом "Молдсильва" живет за счет древесины. Они сажают пять гектаров маленьких дубов и считают, что это дает им право вырубить пять гектаров уже зрелой древесины. Но какой экосистемный эффект у пяти гектаров нововысаженных саженцев, которые не понятно, когда подымутся и станут лесом, и зрелого леса?!", - отметил он.

По его словам, подобное происходит на протяжении десятилетий, что привело к столь низкому проценту лесных массивов в республике, а на фоне изменения климата к огромным рискам даже в среднесрочной перспективе, не говоря уже о долгосрочной.

"Необходимо менять работу по лесовосстановлению и сбережению тех лесов, что сегодня еще есть у Молдовы, полностью менять систему финансирования, а также отношение к природным зонам, принимая их как национальное достояние, которое должно оставаться нетронутым", - резюмировал он.

Саинсус также обратил внимание на то, что акция привлекла мало людей, и это показатель уровня зрелости общества и понимания проблематики.

"Мы приходим на совещание с примарами. Говорим: мы готовы сажать у вас лес. У нас есть финансирование. Вот ваши обязательства. Кто готов взять на себя такую ответственность? Из 20-30 примаров один, в лучшем случае два откликаются", - привел он пример недопонимания важности проблемы.

Мнение Министерства окружающей среды

К активистам-экологам во время митинга вышли представители Министерства окружающей среды и выразили поддержку манифестантам.

"У нас бюджетное планирование. Каждый раз мы обращаем внимание Минфина на необходимость финансирования заповедников. Но мы не получили добро по причине того, что необходимо было перенаправить средства на борьбу с пандемией", - отметила госсекретарь Минокружающей среды Валентина Цапеш.

По ее словам, ведомство сотрудничает с экологами и поддерживает их инициативу по восстановлению государственного финансирования заповедных территорий, и что оно должно быть более существенным.

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