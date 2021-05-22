Почему нам нужно регулярно проходить тестирование на ВИЧ, даже если мы не относимся к группе риска? Вот несколько важных аргументов, представленных психологом.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. По оценкам врачей, по меньшей мере 5000 молдаван не знают, что они инфицированы ВИЧ. Это означает, что в течение 10 лет они дойдут до стадии СПИДа, а риск смерти в этом случае чрезвычайно высок. Более того, в этот период они будут передавать ВИЧ-инфекцию другим людям, тем самым способствуя увеличению числа случаев заболеваний и смертей от ВИЧ / СПИДа.

Хотя многие считают, что они не входят в группу риска и нет необходимости проводить рутинный анализ в этом отношении, эксперты говорят, что люди, которые даже не подозревает, что они страдают этой инфекцией, попадают к врачу в чрезвычайно серьезном состоянии. Многих из них уже невозможно спасти.

"На уровне общей культуры мы не склонны проверять себя вовремя. Население в целом не обращается к врачам, если нет веской причины, соответственно, тестирование на ВИЧ не модно. Даже когда у нас незащищенный секс с одним и тем же партнером, мы не знаем его предыдущую историю, и он не может угадать, есть у него ВИЧ или нет, без теста", — говорит психолог Инна Вуткарева.

Еще один аргумент, представленный специалистом в этом контексте, — каждый человек должен проявлять ответственность и зрелость. Наше собственное здоровье и здоровье тех, с кем мы взаимодействуем, является приоритетом в обществе, придерживающемся принципов и ценностей.

Тест на ВИЧ можно пройти в учреждении первичной медико-санитарной помощи или неправительственной организации, которая оказывает помощь людям, живущим с ВИЧ. И это должен делать любой, у кого был хоть один раз незащищенный секс, или у кого есть партнер, который практиковал сексуальные отношения без презерватива, или кто ведет активный образ жизни в условиях, когда существует риск заражения ВИЧ.

ВИЧ-положительный человек начинает антиретровирусное лечение. Это означает, что нужно принимать таблетки ежедневно всю оставшуюся жизнь. Терапия не имеет побочных эффектов, поэтому пациент может вести нормальный образ жизни.

"Больные с ВИЧ могут вести нормальную жизнь и прожить много лет. Это не приговор. Важно вовремя начать лечение", — сказала Ина Вуткарева.

В настоящее время около 10 000 молдаван живут с ВИЧ. Однако, по оценкам специалистов, реальное количество инфицированных составляет не менее 15 тысяч.

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