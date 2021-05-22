Пока все спали: учения в ночи, письмо за миллион и новшества YouTube

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Минувшей ночью завершились учения, которые проводил Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Тренинг спасателей прошел недалеко от села Загаранча Унгенского района, в них были задействованы более 250 единиц личного состава региональных управлений №1 и №2 из Кишинева и Бельц, а также 70 единиц военной техники, передает пресс-служба ГИЧС.

Первая операция, в которой участвовали спасатели, прошла в муниципии Унгены, спасатели отрабатывали методы работы у поврежденного здания. По сценарию учений после землетрясения в жилых кварталах люди оказались под завалами. Перед группами реагирования была поставлена задача укрепить конструкции, спасти людей и разблокировать пострадавших под бетонными плитами.

Навыки спасателей также прошли проверку на железной дороге: по сценарию сошло с рельсов несколько вагонов, а пассажиры поезда оказались зажаты металлическими конструкциями. Железнодорожная авария, также по сценарию, привела к пожарам, а также к утечке опасных химикатов. Над устранением последствий ЧС трудились совместные бригады.

Также в легенду учений вошли ликвидация последствий авиакатастрофы на воде. По сценарию вертолет упал в водоем недалеко от населенного пункта и водолазам была поставлена ​​задача вытащить пострадавших из воды. Учения проходили в режиме реального времени, ночью. Подобные мероприятия проводятся в стране не реже двух раз в год.

Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 ушло с молотка

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, содержащее его формулу E=mc2, было продано на бостонском аукционе RR Auction за более чем 1,2 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт аукционного дома.

Уточняется, что стартовая цена письма составляла около 400 тысяч долларов.

Формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, является одной из самых известных физических формул в мире.

"На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции", - такими словами начинается письмо Эйнштейна.

© Sputnik / Artur Lebedev Восковая фигура немецкого физика Альберта Эйнштейна в музее восковых фигур "Дежавю" в Сочи

Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме утверждает, что всего в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна. Экземпляр, о котором идет речь, был представлен широкой публике впервые. Имя покупателя письма не сообщается.

Хотите рекламу - она у YouTube

Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Соответствующая информация опубликована в разделе "Условия использования" на сайте компании, пишет РИА Новости.

Планируется запустить нововведение уже с 1 июня.

Сейчас реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Чтобы участвовать в ней, количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год – четыре тысячи часов.

Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24 процентов дохода.

YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и прочее.

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