Умирает целый сектор молдавского сельского хозяйства: производители в отчаянии

Проблемы животноводческого сектора становятся все более серьезными, утверждают специалисты этой области, а также производители молока.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В начале апреля корреспонденты Sputnik Молдова посетили несколько ферм на севере республики. Это была дождливая пора. И мы увидели, что животноводы работают в сложнейших условиях. Почву размыло, из-за грязи оказались заблокированы тракторы и фермерам пришлось делать всю тяжелую работу вручную. Как изменилось положение этих аграриев, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

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Глава Ассоциации фермеров-производителей молока Анна Панкрат, которой принадлежит ферма в селе Голяны Единецкого района, рассказала, что с апреля до практически конца мая ситуация только осложнилась. Усугубляющиеся трудности вынудили фермеров снова прибегнуть к забою животных.

Но давайте рассмотрим ситуацию по порядку.

На фермах поменьше в том регионе страны производители как работали в грязи, так и продолжают работать до сих пор. Они вынуждены прилагать максимум усилий, так как вынуждены часть работы делать вручную. И проблема фуража не решена. Более того, она еще усугубляется, рассказывает Анна Панкрат.

"Нам нечем кормить животных. Начали косить траву в полях. Дошли до таких дней, когда вынуждены кормить коров свежескошенной травой", – рассказала Панкрат.

Она обеспокоена тем, что могут возникнуть проблемы с местными публичными властями, так как фермеры косят траву не только на своих участках, но и везде, где только могут найти хороший покос.

Несколько месяцев назад, когда корреспонденты Sputnik посетили ферму, Анна Панкрат была рада, что ей удалось посеять на своих участках люцерну, одну из важнейших кормовых культур. Но теперь из-за разыгравшейся в последние дни непогоды вся люцерна оказалась в воде.

"Поля серьезно пострадали от града и ливней за последние дни. Обратилась в Комиссию по чрезвычайным ситуациям за оценкой ущерба, но после подачи запроса прошло три дня и никто не ответил, никто не отреагировал", – отметила собеседница.

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По ее словам, довольно сильно снизились и объемы производимого коровами молока. Цена за литр осталась такой же. Менее чем через два месяца Анне Панкрат пришлось забить животных из-за нехватки кормов и питательных веществ, необходимых для ежедневного рациона коров.

"С апреля, когда вы у нас были, мы забили 100 животных – из 560 у нас остались 460", – подчеркнула собеседница.

Она уточнила, что и другим животноводам пришлось пойти на такие меры. Поголовье скота сократилось, массовое сокращение продолжится, если животноводы не получат поддержку на возрождение сектора. Пока у них есть небольшая надежда. Обещанная помощь со стороны государства – 7000 леев на животное.

"Сейчас мы находимся на этапе подачи документов, который заканчивается 4 июня. После этого отводится 30 дней на контроль… То есть к июлю-августу эти деньги могут поступить на счета фермеров-производителей молока. Но что делать до этого? Выживать. Мы, в частности, пытаемся выжить", – сказала Панкрат.

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В исследовании, проведенном Агентством по инвестициям, отмечается, что производители молока в Молдове сталкиваются с долгосрочным кризисом – за последние десять лет производство снизилось на 38%.

"В последние годы произошло резкое снижение производства молока с 485 тысяч тонн в 2017 году до 367 тысяч тонн в 2019 году, а импорт растет ежегодно на 22%, достигнув порядка 58 миллионов евро в 2019-м. Такая же негативная тенденция, подтверждающая кризис молочной отрасли, наблюдается и в животноводстве, где поголовье коров снизилось со 154 тысяч голов в 2011 году до 81 тысячи в 2020-м, при этом только 6% молока, используемого для переработки, поступает от сельскохозяйственных предприятий", – сказано в исследовании.

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В этом контексте разработан план, в котором оцениваются инвестиции, необходимые для создания стандартной фермы на 400 коров. Впоследствии предполагаемые инвестиции будут пересмотрены на национальном уровне, чтобы определить потребности по стране.

Исходя из данных Агентства по инвестициям, этот план включает закупку племенных коров и необходимого фуража для их содержания. Также планируется закупить оборудование и технические средства, сельхозтехнику. План также предусматривает строительство коровников, а также создание системы учета. По расчетам, реализация такого плана в республике позволит увеличить поголовье коров на сельскохозяйственных предприятиях и, соответственно, производство молока. Для достижения этой цели требуются инвестиции в размере 12 979 миллионов леев.

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Согласно статистическим данным этого исследования, 94% местного молока производится домашними хозяйствами и лишь 6% из используемого для переработки молока поступает с фермерских хозяйств. В то же время только 5% коров принадлежат сельскохозяйственным предприятиям, что означает, что в Республике Молдова де-факто нет четко определенной отрасли животноводства. Подавляющее большинство скота принадлежит домохозяйствам и используется ими, а не в промышленном порядке. Переработчики, в свою очередь, должны собирать молоко у отдельных домашних хозяйств, сырье там с низким качеством и производительностью, с чрезмерными затратами на логистику.

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