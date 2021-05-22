Досрочные выборы в Молдове: ЦИК сформировал избирательные советы

В Центризбиркоме утвердили номинальный состав избирательных советов округов и уточнили, что до 5 июня должны быть созданы избирательные участки.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы сформировала 38 избирательных советов второго уровня для досрочных парламентских выборов 11 июля.

Таким образом, Центризбирком утвердил номинальный состав избирательных советов округов, сформированных в соответствии с положениями закона, из делегатов, назначаемых судами, районными/муниципальными советами, а также партиями и другими общественно-политическими организациями, представленными в парламенте.

"Если представителей недостаточно, то состав дополняется ЦИК из реестра должностных лиц избирательных комиссий. Решением ЦИК члены сформированных электоральных органов соберутся на первое заседание не позднее 23 мая 2021 года. До 5 июня 2021 года будут созданы избирательные участки, а до 15 июня 2021 года – их электоральные бюро", – уточнили в ЦИК.

Также в ЦИК установили для каждого конкурента на досрочных парламентских выборах максимальное число доверенных лиц, распределенных по каждому избирательному округу. Оно не должно превышать 615 человек. Доверенные лица помогают конкурентам на выборах в проведении их избирательных кампаний, занимаются предвыборной агитацией в их пользу и представляют их интересы в отношениях с органами государственной власти, избирателями, избирательными советами и бюро.

Досрочные парламентские выборы запланированы в Молдове на 11 июля. До 11 июня ЦИК продолжает прием документов для регистрации партий для участия в выборах. Пока Центризбирком зарегистрировал первые шесть партий, которые в избирательном бюллетене расположатся следующим образом.

© Sputnik Список первых партий, включенных в избирательный бюллетень на досрочных парламентских выборах 11 июля

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