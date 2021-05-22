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Вакцинация в рамках марафона, организованного Государственным университетом медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану

Уже три вакцины на марафоне: чем можно привиться в Кишиневе

© Photo : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (138)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210522/34836507/Uzhe-tri-vaktsiny-na-marafon-chem-mozhno-privitsya-v-Kishineve.html

Марафон вакцинации от коронавируса продолжается в Кишиневе: прививочный процесс проходит в режиме нон-стоп.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Прививку от COVID-19 вакциной Pfizer можно сделать в рамках марафона вакцинации, организованного Государственным университетом медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану.

"С 08.00 субботы 22 мая граждане Молдовы могут привиться Pfizer в рамках марафона вакцинации "От студента к студенту", – уточнили в университете.

Прививочный процесс проходит в режиме нон-стоп. Марафон продлится до 21.00 воскресенья 23 мая. Сделать прививку можно без записи – в порядке живой очереди.

Вакцина Pfizer доступна в прививочном пункте, открытом в Университетском социокультурном комплексе (улица Н. Тестемицану, 25). Помимо Pfizer, на выбор гражданам предоставляется еще два варианта сывороток – AstraZeneca и Sinopharm, получить которые, как сказано на сайте медуниверситета, можно внутри учебного корпуса №1 им. Леонида Кобылянского (улица Н. Тестемицану, 27).

Вакцинация
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Тем, кто хочет вакцинироваться, помимо студентов, резидентов, педагогических и научных кадров, а также вспомогательного персонала высших, средних образовательных учреждений и лицеев Республики Молдовы, не будет отказано. Не будет отказано ни одному гражданину, у которого при себе есть паспорт. На основе одного документа им сделают прививку", – заявил ранее ректор вуза Эмил Чебан.

В процессе вакцинации задействованы семейные врачи, медсестры из Университетской клиники первичной медико-санитарной помощи ГУМФ им. Н. Тестемицану, члены академического сообщества, ученые и преподаватели клинических кафедр, врачи-ординаторы, студенты и административный персонал. По словам Чебана, специалисты будут сменяться каждые шесть часов, чтобы прививочный марафон не приостанавливался.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. С 19 мая в Молдове полностью стартовал третий этап, когда вакцинируют все категории населения.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (138)

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