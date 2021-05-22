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Бельцы

Шесть веков позади: Бельцы отмечают юбилей

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210522/34836613/Shest-vekov-pozadi-Beltsy-otmechayut-yubiley.html

Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная поздравила жителей Бельц с праздником – Днем города.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Второй по величине населенный пункт Молдовы – муниципий Бельцы отмечает 600-летие. 

Танк Т-34 в Бельцах
© Photo : Поисковый отряд "Август"
В Бельцах тысячи горожан участвовали в шествии в честь Дня Победы

Спикер парламента республики Зинаида Гречаная поздравила жителей Бельц с Днем города.

По ее словам, красота и уникальность этого города заключается в слиянии культур и национальностей, которые на протяжении веков в дружбе и взаимопонимании содействовали его становлению как сильному экономическому, промышленному, культурному, образовательному и научному центру севера страны.

"По случаю Дня города сердечно поздравляю жителей Бельц, благодарю их за добросовестный труд в различных сферах, на крупных, малых и средних предприятиях, в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса, сферы услуг и так далее. Именно вы помогаете городу расти, развивать его инфраструктуру, социальную сферу и повышать качество жизни горожан", – написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Также она поздравила бельчан, проживающих за границей, которые, как уверена председатель парламента, трепетно хранят в своем сердце любовь и воспоминания о родном городе.

"Поздравляю вас, дорогие бельчане, где бы вы ни находились! С Днем рождения, вечно молодой город! В день Святого Николая я поздравляю всех православных христиан Республики Молдова, особенно тех, кто сегодня празднует именины, желаю им здоровья, благополучия, ясного неба и благословения на мудрые решения и полезные дела", – заключила Гречаная.

В этот день храмовые праздники отмечают многие населенные пункты страны, в том числе столичный пригород Криково и село Садово.

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В Бельцах тысячи горожан участвовали в шествии в честь Дня Победы

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